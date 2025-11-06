DE
Rockstar présente ses excuses
La sortie du jeu-vidéo «GTA VI» encore repoussée de plusieurs mois

La sortie de «GTA VI» est reportée à novembre 2026. Rockstar Games s'excuse pour le délai, promettant un jeu à la hauteur des attentes. Le titre, qui se déroulera à Vice City, introduira pour la première fois un personnage féminin principal.
Publié: il y a 9 minutes
Rockstar Games promet un jeu à la hauteur des attentes.
Photo: AFP
AFP Agence France-Presse


La sortie de «Grand Theft Auto VI» ("GTA VI"), nouvel opus de la très célèbre série de jeux vidéo d'action, prévue initialement pour l'automne 2025 puis annoncée pour le printemps, a été repoussée au 19 novembre 2026, a indiqué jeudi l'éditeur Rockstar Games.

«Nous sommes désolés d'ajouter encore un peu plus de temps à ce qui a déjà été une longue attente, mais ces mois supplémentaires nous permettront de terminer le jeu avec le niveau de finition que vous attendez et méritez», a déclaré l'entreprise dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux.

GTA V, un immense carton

La première bande-annonce du jeu dévoilée en décembre 2023, à base de courses-poursuites, fêtes sur des yachts et, pour la première fois, un personnage féminin parmi les protagonistes principaux, a été visionnée près de 270 millions de fois sur la page YouTube de Rockstar Games.

Sorti en 2013, le volet précédent, «GTA V», s'est vendu à plus de 200 millions d'exemplaires dans le monde et a été décliné sur la plupart des consoles sorties depuis lors. Il est également disponible sur PC.

Plusieurs polémiques

«GTA VI» renouera avec Vice City, un cadre inspiré de Miami, et promet à nouveau aux fans de jouer aux gangsters, des villas de Floride à la prison. Un précédent épisode, paru en 2002, y avait déjà lieu.

Le succès de cette saga n'a pas été exempt de polémiques, notamment en raison de son aspect sulfureux qui met en scène des individus aux comportements délictueux et qui incite, selon ses détracteurs, les joueurs à reproduire dans la vie réelle les actes de leur personnage. Des accusations rejetées par ses créateurs.

