Le jeu vidéo devient-il un produit de luxe?

Les prix des consoles PlayStation 5 et Xbox Series ont augmenté significativement depuis leur lancement en 2020. Les constructeurs se réfugient derrière les tarifs douaniers imposés par les États-Unis et les coûts de développement des jeux qui ont pris l'ascenseur.

Face aux droits de douane américains et aux coûts de production qui s'envolent, Sony et Microsoft ont récemment annoncé une hausse inédite du prix de leurs consoles, symbole d'un coup de fièvre généralisé dans l'industrie qui va perdurer, selon des experts. La Playstation 5 du géant japonais a vu son tarif en Europe passer de 399 à 499 euros à son lancement en 2020 à une fourchette de 499 à 549 euros aujourd'hui. Pour la Xbox Series de la firme de Bill Gates, il faut désormais débourser entre 349 et 599 euros, contre entre 299,99 et 499,99 euros en 2020 également. En Suisse pourtant, la hausse des tarifs n'est pas encore claire: on peut trouver la Serie S 512 Go pour moins de 300 francs.

Alors qu'habituellement le prix de ces produits technologiques baisse au cours de leur cycle de vie, les analystes voient dans les récentes hausses la conséquence directe des droits de douanes imposés par le président américain Donald Trump à ses partenaires commerciaux. «Soixante-quinze pour cent des consoles expédiées aux États-Unis en 2024 ont été fabriquées en Chine», frappée par des tarifs douaniers de 145% sur de nombreux produits depuis avril, rappelle le cabinet spécialisé Niko Partners dans une note publiée ce même mois.

Pour Microsoft, cette hausse vise «à atténuer l'augmentation réelle des prix» outre-Atlantique, qui représente «son plus gros marché», a précisé sur X Daniel Ahmad, analyste de Niko Partners. Prévue le 5 juin, la nouvelle console de Nintendo, la Switch 2, semble pour le moment préservée, le géant japonais ayant déplacé dès 2019 une partie de sa production au Vietnam, où la hausse des droits de douane (+46%) a été gelée pour 90 jours. Mais si elle devait entrer pleinement en vigueur, «nous pourrions voir une augmentation des coûts de plusieurs centaines de dollars» par console, avertit Christopher Dring, dans une publication sur son site «The Game Business».

Casser sa tirelire pour la Switch 2?

Les jeux ne sont pas épargnés: alors que Nintendo a provoqué la colère d'une partie des joueurs en proposant son nouveau «Mario Kart World» entre 80 et 90 euros en Europe, Microsoft a annoncé une hausse prochaine de dix dollars dans le monde des jeux produits par ses studios, autour de 80 dollars. «Ces prix vont devenir la norme dans le secteur au cours des deux prochaines années», avertit Niko Partners, dans une industrie secouée par une crise de croissance depuis deux ans et qui cherche à préserver sa rentabilité.

«Je vais devoir être beaucoup plus sélectif», réagit auprès de l'AFP Nassim Amegrissi, lycéen parisien de 18 ans qui a choisi de «faire l'impasse» sur la Switch 2 à cause de son prix (469,99 francs). Pour Matthieu Rodolphi, gendarme de 31 ans, le montant réclamé sera «le facteur décisif» dans le choix des titres. Comme lui, de nombreux joueurs se sont tournés ces derniers mois vers des productions issues de studios plus modestes et vendues 20 à 30 francs moins cher, comme «Split Fiction» ou «Clair Obscur: Expedition 33» qui se sont écoulées à plusieurs millions d'exemplaires.

D'autres ont souscrit aux abonnements proposés par les grands constructeurs, qui donnent accès à un certain nombre de titres contre une quinzaine d'euros par mois en moyenne. «C'est un bon moyen de tester des jeux sans trop dépenser», explique Kenza Ataguema, étudiante en droit de 24 ans, qui a également recours au marché de l'occasion.

«Les coûts de développement ont triplé»

Pourtant, la plupart des experts s'accordent à dire que le jeu vidéo n'a, paradoxalement, jamais été aussi bon marché. En tenant compte de l'inflation, plusieurs consoles ont affiché des prix bien plus élevés dans le passé, comme la PlayStation 3, sortie en 2007 à 600 euros (plus de 700 euros actuels). Ramené à l'inflation, «le prix des jeux n'a jamais été aussi bas qu'aujourd'hui», note aussi Matthew Ball, analyste au cabinet Epyllion, dans son rapport sur l'état du jeu vidéo en 2025.

Parallèlement, «les coûts de développement ont triplé au cours des cinq dernières années», souligne Christopher Dring. S'il sortait au prix pratiqué actuellement aux États-Unis pour les jeux neufs, à savoir 70 dollars, le «blockbuster» «GTA VI», attendu pour le 26 mai 2026, «serait le GTA vendu le moins cher de toute la saga», affirme Matthew Ball, alors que son budget est beaucoup plus important que celui de ses prédécesseurs. Raison pour laquelle l'expert anticipe qu'avec l'arrivée de ce mastodonte l'an prochain, la barre symbolique des 100 dollars pourrait être atteinte.