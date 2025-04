La Switch 2 de Nintendo arrivera le 5 juin, avec des innovations comme un écran plus grand et un chat en direct. Cette nouvelle console succède au modèle original qui a connu un succès mondial avec plus de 150 millions d'unités vendues.

La Switch 2 va sortir cet été. Photo: keystone-sda.ch

La console Switch 2 sera disponible le 5 juin, a annoncé mercredi le géant japonais des jeux vidéo Nintendo lors d'une vidéo de présentation.

Cette nouvelle machine, qui succède à la première Switch lancée en 2017 et écoulée à plus de 150 millions d'exemplaires dans le monde, disposera notamment d'un écran plus grand et d'une fonctionnalité permettant de discuter avec d'autres joueurs en direct.