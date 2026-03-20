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Pour le 250e anniversaire des Etats-Unis
Une pièce américaine sera bientôt frappée à l'effigie de Donald Trump

Une commission valide l'iconographie d'une pièce d'or à l'effigie de Donald Trump. Elle sera frappée pour le 250e anniversaire des Etats-Unis.
Publié: 07:12 heures
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Dernière mise à jour: 07:13 heures
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Le design d'une pièce à l'effigie de Donald Trump. Le projet, validé par une commission officielle, suscite de vives critiques.
Photo: AFP
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AFP Agence France-Presse

Une commission d'homologation esthétique des bâtiments et objets publics a donné jeudi son feu vert à l'iconographie d'une pièce de monnaie commémorative en or à l'effigie de Donald Trump, qui va être frappée à l'occasion du 250eme anniversaire des Etats-Unis.

Le Trésor américain a confirmé à l'AFP le vote favorable de la Commission des beaux-arts (Commission of Fine Arts), dont l'ensemble des membres a été nommé par Donald Trump. Après que plusieurs designs différents ont été étudiés, la Commission a finalement approuvé un motif représentant, côté face, le président américain debout, les poings fermés et appuyés sur un bureau, le visage déterminé.

Côté pile, la pièce de collection montre un aigle, symbole des Etats-Unis, selon un document publié par la Commission. Le prix de vente de la pièce n'a pas encore été communiqué, mais des objets équivalents sont proposés à plus de 1000 dollars par la monnaie des Etats-Unis, l'US Mint.

«L'esprit de notre pays et notre démocratie»

«Alors que nous approchons de notre 250e anniversaire, nous sommes ravis de préparer des pièces qui symbolisent l'esprit de notre pays et notre démocratie», a dit le trésorier des Etats-Unis, Brandon Beach, dans une déclaration transmise à l'AFP. «Il n'y a pas de portrait plus emblématique pour ces pièces que notre président Donald Trump», ajoute-t-il.

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Il a rappelé que deux autres pièces, l'une d'un dollar et l'autre d'une once d'or (environ 31 grammes) sont également à l'étude. Fin février, le CCAC (Citizens Coinage Advisory Comittee), autre comité chargé de rendre un avis consultatif sur des projets de nouvelles pièces, avait refusé d'inscrire à son ordre du jour l'examen de la pièce représentant Donald Trump.

Depuis la signature de la déclaration d'indépendance des Etats-Unis, en 1776, «aucun pays au monde n'a fait frapper de pièces portant l'image d'un dirigeant élu démocratiquement durant son mandat», avait alors commenté l'un des membres du CCAC, Donald Scarinci. «Seuls les nations régies par des rois ou des dictateurs apposent l'image de leur dirigeant sur leurs pièces», avait-il ajouté. Sollicité par l'AFP, le département du Trésor n'a pas donné suite dans l'immédiat.

L'ébauche présentée l'automne dernier pour la pièce d'un dollar montrait Donald Trump sur les côtés pile et face, une combinaison très rare pour de la monnaie officielle. Côté pile, le président américain apparaissait le poing levé, entouré des mots «FIGHT FIGHT FIGHT» ("battez-vous").

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