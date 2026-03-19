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Dérives autoritaires de Trump
La liberté au plus bas aux Etats-Unis, selon une ONG

L'ONG Freedom House pointe une dérive autoritaire aux Etats-Unis sous Donald Trump, avec une chute historique dans son index de liberté. La Suisse reste parmi les meilleurs, mais est devancée par la Finlande.
Publié: 15:23 heures
Le niveau de liberté aux Etats-Unis est au plus bas, selon l'ONG Freedom House.
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

Le degré de liberté aux Etats-Unis a atteint son niveau le plus bas jamais enregistré, a indiqué jeudi l'ONG américaine Freedom House. Elle dénonce une dérive autoritaire du président américain Donald Trump. La Finlande est classée première.

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Selon cette ONG basée à Washington qui défend les libertés individuelles, la liberté s'est érodée dans le monde en 2025 pour la 20e année consécutive, un «triste jalon» selon elle. L'organisation à but non lucratif, mais qui reçoit des subventions du gouvernement américain, établit chaque année un classement, sur la base d'un index incluant pour chaque pays le degré de démocratie et des libertés civiles.

Au même niveau que l'Afrique du Sud

Les Etats-Unis ont conservé la mention «libre», mais leur note est tombée à 81 points sur 100, leur plus faible score depuis la publication de cet index en 2002. Ce score place les Etats-Unis au même niveau que l'Afrique du Sud et en dessous d'un certain nombre d'alliés européens, ainsi que de la Corée du Sud et du Panama.

Le recul enregistré aux Etats-Unis est dû «à la fois au dysfonctionnement du pouvoir législatif et à la domination du pouvoir exécutif, à la pression croissante exercée sur la capacité des citoyens à s'exprimer librement et aux efforts déployés par la nouvelle administration pour saper les mesures de lutte contre la corruption», a expliqué Freedom House.

21% des personnes «libres»

Depuis son retour au pouvoir il y a plus d'un an, le président Donald Trump a ordonné la fermeture d'agences gouvernementales entières et déployé à travers le pays des agents anti-immigration armés et masqués. Les Etats-Unis ont reculé de trois points, une baisse que n'a connue qu'un seul autre pays «libre», la Bulgarie, où les élections de 2024 ont été entachées par des allégations de fraude.

Dans l'ensemble, 21% seulement de la population mondiale vit dans des pays classés comme «libres». Au cours des deux dernières décennies, à l'échelle mondiale, «beaucoup plus de pays ont rétrogradé dans la catégorie 'non libres' que ceux qui se sont démocratisés», a relevé Cathryn Grothe, analyste chez Freedom House et co-auteure du rapport.

La Suisse derrière la Finlande

«Le monde devient de moins en moins libre, la zone intermédiaire se rétrécit, tandis que les pays libres restent relativement stables», a-t-elle ajouté. Sur une note positive, trois pays sont passés de la catégorie «partiellement libres» à celle de «libres»: la Bolivie et le Malawi, qui ont tous deux organisé des élections compétitives, et les Fidji, qui ont renforcé l'état de droit.

Le seul pays qui obtient une note parfaite de 100 pour la liberté est la Finlande. A l'opposé, seul le Soudan du Sud a reçu la note de 0. La Suisse reçoit la note 96.

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