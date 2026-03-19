DE
FR

Il crée un malaise
Trump évoque Pearl Harbor devant la première ministre japonaise

Donald Trump a créé un malaise en évoquant Pearl Harbor lors d'une rencontre jeudi avec la première ministre japonaise Sanae Takaichi à la Maison Blanche.
Publié: 19:53 heures
Dans le bureau ovale de la Maison Blanche en recevant jeudi la visite de la première ministre japonaise Sanae Takaichi, Donald Trump a évoqué devant elle Pearl Harbor, créant un malaise.
Photo: Alex Brandon
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Donald Trump a évoqué jeudi l'attaque japonaise de Pearl Harbor, qui avait forcé l'entrée des Etats-Unis dans la Seconde Guerre mondiale, devant la première ministre japonaise Sanae Takaichi, visiblement mal à l'aise. La scène se déroule dans le Bureau ovale à la Maison Blanche où le président américain et la dirigeante japonaise répondent à des questions de la presse avant leur entretien bilatéral.

Contenu tiers
Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes.

Lorsqu'un journaliste japonais demande au président américain pourquoi il n'a pas prévenu ses alliés dont le Japon du déclenchement de la guerre en Iran, M. Trump a répondu avoir voulu garder l'élément de surprise. «Qui connaît mieux les surprises que le Japon?», lâche-t-il alors. «Pourquoi ne m'as-tu pas parlé de Pearl Harbor?»

Le commentaire provoque un léger moment de pause avant quelques sourires, tandis que la première ministre japonaise semble lâcher un petit soupir à peine visible, reculant légèrement dans son fauteuil. Le Japon a mené une attaque surprise à Pearl Harbor, à Hawaï, en décembre 1941 provoquant l'entrée en guerre des Etats-Unis. Le Japon a capitulé en 1945, dévasté par les bombardements américains, dont les deux bombes atomiques de Hiroshima et Nagasaki qui ont fait 214'000 morts.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Pourquoi la Suisse aime-t-elle les SUV compacts?
Présenté par
Pourquoi la Suisse aime-t-elle les SUV compacts?
Les petits parmi les grands
Pourquoi la Suisse aime-t-elle les SUV compacts?
Il y a-t-il un röstigraben du barbecue?
Présenté par
Il y a-t-il un röstigraben du barbecue?
Griller en Suisse
Il y a-t-il un röstigraben du barbecue?
«C’est la pire épreuve que j’ai connue»
Présenté par
«C’est la pire épreuve que j’ai connue»
Lara Stalder, star du hockey sur glace, revient sur les coups du sort qui ont jalonné sa carrière
«C’est la pire épreuve que j’ai connue»
Pour beaucoup, investir est devenu la nouvelle forme d’épargne
Présenté per
Pour beaucoup, investir est devenu la nouvelle forme d’épargne
Café ou fortune ?
Pour beaucoup, investir est devenu la nouvelle forme d’épargne
Le secret des jardins qui fleurissent
Présenté par
Le secret des jardins qui fleurissent
Des conseils jardinage pour partir du bon pied
Le secret des jardins qui fleurissent
De quoi une voiture électrique doit-elle être capable aujourd'hui ?
Présenté par
De quoi une voiture électrique doit-elle être capable aujourd'hui ?
Prochaine génération
De quoi une voiture électrique doit-elle être capable aujourd'hui?
«Nous parlons de beaucoup de choses et bien sûr aussi ouvertement du handicap»
Présenté par
«Nous parlons de beaucoup de choses et bien sûr aussi ouvertement du handicap»
Aron Fahrni et Robin Cuche, médaillés paralympiques, se livrent
«Nous parlons de beaucoup de choses et bien sûr aussi ouvertement du handicap»
Les meilleurs vins blancs pour le printemps
Présenté par
Les meilleurs vins blancs pour le printemps
Des nectars raffinés à petit prix
Les meilleurs vins blancs pour le printemps
Articles les plus lus
    Articles les plus lus