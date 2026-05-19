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Environ 29'000 personnes touchées
Un incendie menace des milliers d'habitations près de Los Angeles

Un incendie, le «Sandy Fire», s'est déclaré près de Simi Valley, dans la banlieue de Los Angeles. Les autorités ont ordonné l’évacuation d’environ 29'000 personnes ce lundi. Aucun dégât majeur ni victime n’a été signalé pour l’instant.
Publié: il y a 27 minutes
Un pompier surveille l'incendie «Sandy Fire» qui ravage les collines près d'une zone résidentielle de Simi Valley.
Photo: AFP
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ATS Agence télégraphique suisse

Un incendie dans la grande banlieue de Los Angeles a poussé les autorités à émettre des ordres d'évacuation pour environ 29'000 personnes lundi, sans faire de dégâts majeurs ou de victimes pour le moment. Le «Sandy Fire» s'est déclaré lundi en fin de matinée près de Simi Valley, une ville pavillonnaire du comté de Ventura, située à environ 60 kilomètres au nord-ouest du centre de Los Angeles.

Portées par des vents forts, avec des rafales atteignant 55 km/h, les flammes se sont rapidement propagées dans les collines de la région et ont provoqué d'épaisses colonnes de fumée assombrissant le ciel. Lundi soir, elles avaient ravagé un peu plus de 5,5 kilomètres carrés, selon l'agence de lutte contre les incendies CalFire.

Une maison a été détruite, mais aucune victime n'est à déplorer pour l'instant. Environ 500 pompiers ont été déployés pour lutter contre les flammes. Ils sont assistés par plusieurs avions et hélicoptères, qui déversent de l'eau et des produits ignifuges sur la zone.

Le souvenir encore vivace des incendies de 2025

Une enquête a été ouverte pour déterminer la cause de cet incendie, qui intervient après un hiver anormalement chaud ayant asséché la végétation locale. En mars, une vague de chaleur a produit des records de température pour cette saison dans plusieurs endroits du sud de la Californie.

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Lundi soir, l'incendie n'était toujours pas contenu et certaines zones du nord du comté de Los Angeles ont été placées sous alerte. Les pompiers ont demandé aux habitants de se tenir sur leurs gardes et de se plier aux ordres d'évacuation lorsqu'ils sont émis, dans une région encore traumatisée par les incendies de Los Angeles de janvier 2025, qui ont fait 31 morts.

«A l'heure actuelle, nous ne nous attendons pas à ce que l'incendie atteigne la ville de Los Angeles», a expliqué la maire démocrate, Karen Bass, dans un communiqué, tout en soulignant que les pompiers de la ville suivent la situation «de très près». Les habitants dans les zones sous alerte «ne sont pas tenus de partir immédiatement, mais sont encouragés à rester vigilants et à se préparer à évacuer si la situation se dégrade et qu'un ordre d'évacuation est donné», a-t-elle rappelé.

«Des températures élevées, un faible taux d'humidité l'après-midi et des vents liés au relief continuent de compliquer les opérations de confinement, repoussant l'activité de l'incendie vers le sud-est», a averti l'agence CalFire, dans son dernier bulletin. «Des vents descendant la vallée devraient maintenir l'incendie actif le long de la bordure sud-est jusque dans la soirée», a-t-elle ajouté.

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