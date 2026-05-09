Un important incendie s'est déclaré samedi après-midi dans le canton de Glaris. Les autorités ont enjoint à la population de fermer les fenêtres et d'éviter la région autour de Näfels, Mollis et Netstal.
L'incendie a provoqué un important dégagement de fumée et une forte odeur désagréable, a indiqué le canton de Glaris via la plateforme d'alerte Alertswiss. La population a été invitée à fermer portes et fenêtres et à éteindre les systèmes de ventilation et de climatisation.
Plusieurs photos publiées sur les réseaux sociaux et divers portails en ligne montraient une colonne de fumée épaisse et sombre.
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