Un important incendie a éclaté ce samedi après-midi dans le canton de Glaris, provoquant un dégagement de fumée spectaculaire. Les autorités ont activé la plateforme Alertswiss, appelant la population de la région de Näfels à se calfeutrer.

Important dégagement de fumée lors d'un incendie majeur à Glaris

Important dégagement de fumée lors d'un incendie majeur à Glaris

Les habitants sont priés de se calfeutrer

Un important incendie s'est déclaré samedi après-midi dans le canton de Glaris. Les autorités ont enjoint à la population de fermer les fenêtres et d'éviter la région autour de Näfels, Mollis et Netstal.

L'incendie a provoqué un important dégagement de fumée et une forte odeur désagréable, a indiqué le canton de Glaris via la plateforme d'alerte Alertswiss. La population a été invitée à fermer portes et fenêtres et à éteindre les systèmes de ventilation et de climatisation.

Plusieurs photos publiées sur les réseaux sociaux et divers portails en ligne montraient une colonne de fumée épaisse et sombre.