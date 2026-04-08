Spectacle rarissime autour de la Lune, les astronautes d’Artémis II ont observé des impacts de météorites et capturé des images saisissantes de la Terre depuis l’espace.

Les images les plus folles de la mission Artémis sur la Lune

Les images les plus folles de la mission Artémis sur la Lune

AFP Agence France-Presse

Entre un coucher de Terre, des météorites s'abattant sur la surface lunaire et un paysage à couper le souffle, les astronautes de la mission Artémis II ont offert au public du monde entier des images à peine croyables lors de leur vol autour de la Lune. Les astronautes de la Nasa ont notamment assisté à un spectacle rarissime. «Il s'agissait sans aucun doute de flash d'impacts sur la Lune. Et Jeremy (Hansen) vient d'en voir un autre», a ainsi décrit lundi le commandant Reid Wiseman en plein survol de l'astre, le premier réalisé par des hommes en plus d'un demi-siècle.

«Stupéfiant», a répondu, comme sonnée, la responsable scientifique de la mission, Kelsey Young, plus de 400'000 kilomètres plus bas. «Je ne pense pas que je m'attendais à ce que l'équipage en voit lors de cette mission, donc vous avez probablement vu la surprise et le choc sur mon visage», a-t-elle confié le lendemain lors d'une conférence de presse.

Dans le centre de la Nasa de Houston, la description en direct de ces flashs de lumière causés par des impacts a été accueillie par des «cris de joie» de scientifiques, a-t-elle raconté. Ce phénomène n'avait en effet été «que rarement observé», avait souligné lundi Jenni Gibbons, astronaute de réserve pour la mission Artémis II auprès de l'AFP. «Le fait qu'ils en aient vu quatre ou cinq est tout simplement remarquable», a-t-elle noté.

Images incroyables

Parmi les clichés d'une rare beauté publiées par la Nasa mardi, celui saisissant de la Terre se détachant de la vaste obscurité de l'espace, avec au premier plan l'horizon désolé de la Lune. Un coucher de Terre qui fait écho au légendaire «Lever de Terre» immortalisé en 1968 par l'Américain Bill Anders de la mission Apollo 8 lors du premier survol de la Lune par des humains.

«C'est un jour historique, et je sais à quel point vous serez occupés, mais n'oubliez pas de profiter de la vue», leur avait lancé au réveil Jim Lovell, autre pionnier d'Apollo 8, dans un message enregistré avant son décès en 2025. Ces photos ne sont que les «premières d'une longue série d'images incroyables de la Lune, et nous continuerons à les publier au fur et à mesure qu'elles seront disponibles», a indiqué le chef de la Nasa Jared Isaacman lors d'une conférence de presse.