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57 ans après le premier cliché
Un sublime coucher de terre immortalisé par les astronautes d'Artémis

Les astronautes d’Artémis II ont capturé lundi une photo d’un coucher de Terre. Un hommage au légendaire cliché d’Apollo 8 pris en 1968.
Publié: il y a 20 minutes
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Photo: keystone-sda.ch
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AFP Agence France-Presse

Plus de 57 ans après le premier cliché d'un lever de Terre pris par un astronaute d'Apollo 8, leurs successeurs d'Artémis II ont immortalisé un coucher de Terre derrière la Lune, une photographie publiée mardi par la Nasa.

L'équipage est composé des Américains Reid Wiseman, Christina Koch et Victor Glover, ainsi que du Canadien Jeremy Hansen. Le cliché a été pris lundi quand leur capsule Orion faisait le tour de la Lune.

L'image évoque immédiatement la photo légendaire d'Apollo 8, prise le 24 décembre 1968 par l'Américain Bill Anders lors du premier survol de la Lune par des humains, avec ses compatriotes Frank Borman et Jim Lovell.

«Nous avons découvert la terre»

Apollo 8 avait fait dix fois le tour de la Lune sans s'y poser et, lors d'une orbite, Bill Anders avait immortalisé le bleu éclatant de la Terre se détachant sur la vaste obscurité de l'espace, amplifiée par l'horizon désolé et monochromatique de la Lune au premier plan.

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«Nous avons fait tout ce chemin pour explorer la Lune, et le plus important est que nous avons découvert la Terre», avait déclaré Bill Anders à son retour sur Terre. La photo «Lever de Terre» figure souvent dans les sélections des images historiques les plus marquantes et a été incluse en 2003 dans le livre du magazine Life intitulé «100 photographies qui ont changé le monde».

L'héritage d'Apollo 8 a accompagné les astronautes d'Artémis II lundi. Ils ont commencé leur journée en recevant un message enregistré par Jim Lovell, avant sa mort en août 2025. «C'est un jour historique, et je sais à quel point vous serez occupés, mais n'oubliez pas de profiter de la vue», leur a dit le pionnier.

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