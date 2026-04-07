Les quatre astronautes de la mission Artemis II sont désormais sur le chemin du retour, après avoir battu un record historique. Au cas où vous les auriez manqués, voici quelques détails et instants marquants de leur incroyable voyage.

Ellen De Meester et Janelle Rieder

La face cachée de la Lune, l'ombre mystérieuse qui fascinait Pink Floyd, n'a plus aucun secret pour eux. Lors d'un survol d'environ 7 heures, les quatre astronautes engagés dans la mission Artemis II sont parvenus à capturer des images historiques, après être entrés dans la «sphère d'influence» de la Lune, perdant toute communication avec la Terre durant une quarantaine de minutes. A défaut d'avoir posé pied sur l'astre, l'équipe peut se targuer d'avoir subjugué le monde entier par de spectaculaires photos inédites.

Leurs accomplissements ne s'arrêtent pas là, puisqu'ils ont également franchi la barre des 406'000 kilomètres de distance par rapport à la Terre, battant de 6600 kilomètres le record établi par la mission Apollo, en 1970. A la suite de ce succès, le vaisseau Orion est désormais sur le chemin du retour et entame donc la dernière ligne droite d'une mission programmée pour durer dix jours.

Durant ce voyage, l'équipe a évidemment vécu des instants de vie inoubliables, entre concentration extrême et fortes émotions. Voici quelques détails marquants que vous pourriez avoir manqués.

1 Un cratère baptisé en hommage à la défunte femme d'un astronaute

Au moment de franchir le cap historique des 406'000 kilomètres de distance, l'équipage a immédiatement demandé l'autorisation de baptiser deux cratères lunaires fraîchement découverts. Le premier a été sobrement désigné d'«Integrity», le nom que le quatuor a choisi d'attribuer à leur vaisseau. Le second, quant à lui, a été baptisé Carroll, en hommage à l'épouse de Reid Wiseman, l'un des astronautes à bord. Cette dernière est malheureusement décédée d'un cancer en 2020, précise «The Guardian», laissant son époux seul avec leurs deux filles, qu'il élève désormais seul.

«C'est un point particulièrement lumineux sur la Lune, a commenté Jeremy Hansen, autre membre de l'équipage. Et c'est pour cela que nous tenons à l'appeler Carroll.» A ces mots, immortalisés par l'une des 32 caméras installées à bord, Reid Wiseman fond en larmes, enlacé par ses trois collègues. Oubliés, les records historiques et l'ambition: à cet instant précis, seule l'émotion et le deuil emplissent ce petit coin de l'espace sur lequel sont rivés les yeux de l'humanité tout entière. Le nom sera officialisé par l'International Astronomical Union, immortalisant la défunte à la surface de la Lune.

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2 Des «abat-jour avec des trous d'épingle»

S'agissant de la première fois que l’humanité observe de son propre œil la face cachée de la Lune, les images capturées durant cet instant historique resteront gravées dans les mémoires. On ne peut qu'imaginer l'émotion ressentie par l'équipage, en découvrant cette vue complètement nouvelle. Le pilote, Victor Glover, a notamment expliqué que certains sommets étaient si éblouissants qu'ils paraissaient recouverts de neige. Ainsi que le raconte Christina Koch, toujours selon «The Guardian», les cratères ressemblaient à des «abat-jours dotés de trous d'épingle laissant passer la lumière».

Hormis cette vue historique, le quatuor a également pu observer la lumière zodiacale (des poussières réfléchies par les rayons du Soleil), des aurores boréales et la lueur nocturne de la Terre. Si cette mission n’a permis aucune grande découverte scientifique, elle a indéniablement facilité des explorations et analyses futures.

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3 Un message d'Appolo 13 au petit-déjeuner

Le nom de Jim Lovell ne vous est probablement pas inconnu, surtout si vous avez regardé le film «Apollo 13», porté par Tom Hanks. L'acteur y incarnait justement le commandant de la célèbre mission, fameusement décrite comme un «échec réussi», rescapée de justesse en avril 1970 après l'explosion d'un réservoir d'oxygène.

Décédé en août 2025 à l'âge de 97 ans, Jim Lovell a quand même eu le temps d'enregistrer un message encourageant à l'attention des astronautes d'Artemis II. Ecouté à l'aube du survol lunaire, il comprenait deux phrases toutes simples, infusées de l'humour et de la nostalgie qui lient ceux ayant vécu la même expérience folle: «Bienvenue dans mon ancien quartier», claironnait la voix de Jim Lovell, toujours selon 'The Guardian'. C'est une journée historique et je sais à quel point vous serez occupés. Mais n'oubliez pas de profiter de la vue!»

4 Une peluche volante dans le vaisseau

Le souvenir de Jim Lovell n'était pas le seul compagnon des astronautes à bord de leur capsule de 9 mètres cubes, expédiée au milieu de l’espace: une peluche nommée «Rise», imaginée par un écolier californien âgé de 8 ans, Lucas Ye, voyageait également avec eux. Cette création a été sélectionnée parmi plus de 25'000 concurrents venus de 50 pays différents.

En plus d'être plutôt attendrissante, elle sert également d’indicateur d'apesanteur: en effet, lorsque «Rise» commence à flotter dans la cabine, les astronautes peuvent en déduire qu’ils se trouvent bien dans l'espace, indique la NASA.

La mascotte avait aussi pour but d’emporter avec elle plus de 5,6 millions de noms récoltés par la campagne «Send your name with Artemis», enregistrés dans une carte SD. Ouverte plusieurs années avant la mission, cette campagne invitait le public à s'inscrire gratuitement sur le site officiel de la Nasa, afin d'envoyer leur nom au plus proche de la Lune. La possibilité de participer à ce projet s’est terminée le 21 janvier dernier.

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5 Des smoothies à bord d'Orion

La routine quotidienne des astronautes a le don d'intriguer le grand public, ainsi qu'en témoigne la section «F.A.Q.» de la NASA: l'une des questions les plus souvent posées concerne l'alimentation de l'équipage. Et il s'avère que leur menu est aussi riche que diversifié, contre toute attente.

D'après le site officiel, le frigo d'Artemis II comprend un total de 189 produits différents, dont dix boissons comprenant café et smoothies. Parmi les encas les plus utilisés, on découvre notamment des tortillas, des noix, du chou-fleur, des macaronis au fromage, de la courge butternut, des quiches, des cookies et du chocolat, ainsi que du boeuf braisé au barbecue. Empaquetés et présentés spécialement pour permettre une consommation «zéro gravité», ils ont été choisis et évalués avant le décollage par les astronautes eux-mêmes. Le menu complet, ainsi que les horaires précis de tous les repas sont détaillés par la NASA, qui semble très fière de cette prouesse culinaire spatiale.