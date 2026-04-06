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Personne n'est allé aussi loin
Les astronautes d'Artemis II battent un record historique

Les astronautes d'Artémis II ont battu le record de distance par rapport à la Terre établi par Apollo 13 en 1970. Ils ont passé la barre des 406'000 kilomètres lundi, lors d'un survol historique de la face cachée de la Lune.
Publié: il y a 16 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 1 minute
Les astronautes de la mission Artemis II sont désormais à plus de 406'000 kilomètres de la Terre.
Photo: AFP
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AFP Agence France-Presse

Les quatre astronautes d'Artémis II ont dépassé lundi le point le plus éloigné de la Terre atteint par les astronautes d'Apollo en 1970, et se préparent à survoler pendant plusieurs heures des régions méconnues de la Lune et sa face cachée.

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Le record de 400'171 km atteint par Apollo 13 a été battu, et les astronautes américains Christina Koch, Victor Glover, Reid Wiseman et le Canadien Jeremy Hansen devraient maintenant aller à plus de 406'000 km de la Terre, pendant leur contournement de la Lune.

«La salle est pleine de joie lunaire aujourd'hui, j'imagine que vous aussi», leur a lancé depuis la salle de contrôle de la Nasa à Houston Jenni Gibsons, responsable des communications avec l'équipage.

Première femme à survoler la Lune

Christina Koch, une exploratrice chevronnée qui entre dans les livres d'histoire comme la première femme à survoler la Lune, a expliqué que les astronautes étaient «collés aux hublots». Ils ne se poseront pas mais leur vol demeurera une première car jamais dans toutes les missions lunaires Apollo (1968-1972) des astronautes femmes, noirs ou non-américains n'avaient été à bord.

«C'est un jour historique», leur a lancé au réveil Jim Lovell, le pionnier des missions Apollo 8 et 13, dans un message posthume, enregistré quelques mois avant son décès en 2025. «Bienvenue dans mes anciens quartiers», leur a-t-il lancé, confiant sa fierté «de leur passer le flambeau» et leur donnant même un conseil: «Je sais que vous allez être très occupés, mais n'oubliez pas de profiter de la vue.»

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