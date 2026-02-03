DE
FR

Fuite d'hydrogène
L'envoi d'astronautes autour de la Lune est repoussé

La Nasa reporte le lancement d'Artémis 2 à mars après une fuite d'hydrogène liquide détectée. Cet incident nécessite des analyses et une nouvelle répétition avant d'envoyer des astronautes autour de la Lune.
Publié: il y a 41 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 35 minutes
1/2
La fusée SLS de la Nasa a été testé mardi.
Photo: IMAGO/ZUMA Press Wire
AFP Agence France-Presse

La Nasa a procédé mardi à un test de sa fusée SLS avant de lancer, au plus tôt en mars, la mission Artémis 2 qui doit faire voler des astronautes autour de la Lune pour la première fois en plus de 50 ans. «La Nasa a effectué une répétition générale en conditions réelles pour la mission Artemis 2 aux premières heures du 3 février», a indiqué l'agence spatiale sur son compte X.

«Afin de permettre aux équipes d'analyser les données et de procéder à une seconde répétition générale en conditions réelles, la Nasa vise désormais le mois de mars comme première opportunité de lancement possible pour la mission Artemis 2», a précisé l'agence.

Fuite d'hydrogène

«Nous abandonnons la fenêtre de lancement de février», a confirmé de son côté le directeur de la Nasa, Jared Isaacman, sur X. Avant le test, la Nasa avait envisagé le lancement de la mission le 8 février. «Lors de l'essai, les équipes ont dû gérer une fuite d'hydrogène liquide au niveau d'une interface de l'étage central pendant le remplissage des réservoirs, ce qui a nécessité des interruptions pour réchauffer le matériel et ajuster le débit de propergol», a expliqué Jared Isaacman.

«Tous les réservoirs de l'étage central et de l'étage de propulsion cryogénique intermédiaire ont été remplis avec succès, et les équipes ont mené un compte à rebours final jusqu'à environ T-5 minutes avant que le séquenceur de lancement au sol n'interrompe les opérations en raison d'une augmentation du débit de fuite», a-t-il ajouté. «Comme toujours, la sécurité demeure notre priorité absolue, pour nos astronautes, nos employés, nos systèmes et le public (...). Nous ne procéderons au lancement que lorsque nous serons pleinement prêts à entreprendre cette mission historique.»

La mission à laquelle trois Américains et un Canadien prendront part est prévue pour durer une dizaine de jours. Quatorze fenêtres de tir entre le 8 février et le 30 avril étaient envisagées avant le test. L'agence doit par ailleurs lancer dans le même temps une mission habitée vers la Station spatiale internationale (ISS). Nommée Crew-12, ce vol auquel doit participer l'astronaute française Sophie Adenot, pourrait décoller à partir du 11 février.


