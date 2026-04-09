La cote de popularité de Donald Trump est en chute libre. La guerre menée contre l'Iran n'a rien arrangé pour le président américain qui commence à voir ses partisans se retourner contre lui, sur son propre réseau social.

Scandalisés par sa gestion de la guerre, des ultra MAGA incendient Trump sur Truth Social

Scandalisés par sa gestion de la guerre, des ultra MAGA incendient Trump sur Truth Social

Léa Perrin Journaliste Blick

«J'ai honte d'avoir voté pour vous!», «il a complètement perdu la tête» ou encore «cela n'a absolument aucun sens», peut-on lire sur Truth Social, le réseau social fondé par Donald Trump. La plateforme, majoritairement utilisée par des partisans ouvertement conservateurs du président américain, voit de plus en plus de partisans pro-Trump retourner leur veste après les dernières menaces du républicain envers l'Iran. Une tendance qui accélère la chute de popularité du président, déjà bien engagée.

Que ce soit sur X, sur Facebook, ou encore sur la page Instagram de la Maison Blanche, Donald Trump a l'habitude de recevoir des commentaires incendiaires à son encontre. Mais ces derniers sont rarement rédigés par des fervents supporters. Encore moins sur son propre réseau social, qui compte environ 6 millions d'utilisateurs, pour la plupart se revendiquant acquis à la cause trumpiste.

Pourtant, depuis quelques jours, la tendance s'est inversée sous les publications en ligne du président américain. La guerre déclenchée par Donald Trump en Iran ne plaît pas à tous les membres du mouvement MAGA. Si certains républicains s'étaient déjà désolidarisés de l'attaque militaire israélo-américaine qui a provoqué un véritable séisme sanglant au Moyen-Orient, même les plus grands fans du milliardaire commencent à ronger leur frein.

Un électorat en feu

«Vous êtes en train de ruiner votre présidence avec ces inepties. Il est probablement trop tard pour rectifier le tir. Quel gâchis honteux pour un début aussi prometteur!» a lancé, déçu, «Ultra_MAGA_King», utilisateur qui s'autoproclame «anti-gauche convaincu». Comme lui, des dizaines de milliers d'utilisateurs ont réagi au flot débordant de publications du président, qui a intensifié les menaces contre l'Iran.

Malgré un soutien encore majoritaire des républicains à la guerre en Iran, selon les sondages, des fissures apparaissent à droite et le malaise commence à s'installer dans un camp Trump vacillant. Une vague d'indignation a notamment été déclenchée après des propos incendiaires du président américain le jour de Pâques, brandissant un ultimatum et menaçant l'Iran en affirmant qu'une «civilisation entière va mourir». Selon le «New York Times», la publication a attisé la colère des internautes, dont plus de la moitié ont vivement critiqué ce message, traduisant un mélange d’indignation, de frustration et d’incrédulité.

Une approche stratégique mal perçue en raison du timing, pour les conservateurs chrétiens, choqués par ces propos virulents et injurieux en pleine escalade du conflit, dont certains ont dénoncé la «soif de sang» du président qu'ils soutenaient jadis «à 100%». L'utilisatrice «Authentic American», qui affiche explicitement dans la description de son profil «J'aime le Seigneur par-dessus tout! Trump a gagné!», a rédigé, dépitée: «Monsieur le Président, avec ce genre de comportement, vous perdez mon soutien. J'ai subi bien trop d'affronts pour vous avoir soutenu depuis 2016.» Une autre internaute enchaîne: «C'est Pâques. Qu'est-ce qui vous prend? J'ai voté trois fois pour vous. Mais qu'est-ce qui vous prend?»

«J'ai le coeur brisé»

D'autres, qui comptaient sur le programme économique de Trump pour renflouer les poches des Américains, se sentent trahis par les hausses de prix de l'essence dues au conflit. «J'ai le coeur brisé», a ajouté un «conservateur pro-Trump» qui assure que de telles menaces ruineront l'héritage du président qu'il considérait comme celui de la paix.

Seul un quart des commentaires s'est montré favorable à l'approche de Donald Trump face à l'Iran, louant la «fermeté» de ce dernier et lui demandant de «terminer le travail». Pourtant, Trump n'arrive pas à convaincre ce camp non plus. Le fait que l'intervention militaire américaine ait laissé le gouvernement iranien au pouvoir, son arsenal nucléaire en place et son influence sur le détroit d'Ormuz intacte a frustré certains de ceux qui ont soutenu la guerre.

L'étau se resserre

L'annonce d'un accord de cessez-le-feu de deux semaines – dont les termes sont encore incertains – n'a par ailleurs pas apaisé les tensions. Des milliers de commentaires ont critiqué Trump pour avoir renoncé à sa menace sans obtenir grand-chose en retour.

Les critiques fusent désormais de tous les côtés au sein des différentes branches de son électorat. De nombreux partisans perdent confiance, alors que Trump a récemment enregistré son plus faible taux d'approbation depuis le début de son second mandat. Une gifle qui s'abat sur un président pris en étau dans la guerre qu'il a déclenchée, à seulement quelques mois des cruciales élections de mi-mandat.