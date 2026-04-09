Après avoir menacé de frapper l’Iran, Donald Trump opte pour une trêve de deux semaines. Derrière ce revirement, un accord fragile, des équilibres précaires et un rapport de force qui pourrait tourner à l’avantage de Téhéran.

Chiara Schlenz

Il y a encore peu de temps, le président américain Donald Trump menaçait de détruire totalement l’Iran. Quelques heures plus tard, revirement: cessez-le-feu pour deux semaines, place aux négociations plutôt qu’aux frappes.

Ce qui peut apparaître comme un succès diplomatique s’avère être, à y regarder de plus près, un accord risqué, aux gagnants incertains. Percée ou simple répit? Les prochaines semaines seront décisives.

L'Iran en meilleure posture

Malgré la trêve, l’Iran continue de faire voler des drones au-dessus d’autres pays du Golfe. La situation qui en découle est paradoxale. Militairement sous pression, le régime iranien apparaît pourtant renforcé sur le plan politique.

Au cœur de cet équilibre fragile se trouve un point stratégique: le détroit d’Ormuz. Bien plus qu’un élément de l’accord, il en constitue la pièce centrale. L’Iran s’est engagé à rouvrir cette route pétrolière essentielle et à garantir un passage sûr aux navires. Mais son contrôle reste entre les mains de Téhéran. Les navires n'y circulent pas librement: ils sont sous surveillance militaire iranienne.

Faire preuve de diplomatie

Téhéran dispose ainsi d’un levier de pression dont le pouvoir dépasse largement deux semaines. Celui qui peut influencer le flux mondial de pétrole ne négocie pas à égalité: il est en position de force. C’est précisément ce qui pousse les Etats-Unis à adopter une posture inhabituelle: composer avec l’adversaire plutôt que de le contraindre.

Sans coopération avec l'Iran, le détroit d’Ormuz demeure une menace pour l’économie mondiale. Washington ne peut se permettre d’ignorer Téhéran. Les menaces maximalistes laissent donc place à une diplomatie contrainte, dirigée vers un régime que Donald Trump souhaite voir sombrer.

Cette dynamique se reflète aussi dans le rôle du Pakistan, choisi comme intermédiaire. Pour Washington, il s’agit d’un détour imposé, les discussions directes étant politiquement délicates. Cela illustre surtout la complexité du moment: sans médiation, les échanges sont impossibles. Mais même avec l'aide d'un tiers, le problème de fond demeure. Les deux camps divergent profondément sur la signification de ce cessez-le-feu et sur ses objectifs.

Des questions essentielles à éclaircir

Sur le fond, rien n’est réglé. Le programme nucléaire iranien reste un point de friction majeur, tout comme les sanctions économiques et le rôle régional de Téhéran. L’Iran exige des concessions importantes: allègement des sanctions, accès aux avoirs gelés, garanties de sécurité à long terme. Des demandes difficilement acceptables pour Washington sans perte politique.

Donald Trump se retrouve ainsi face à un dilemme: sa stratégie de pression maximale a permis de provoquer des réactions rapides, sans pour autant déboucher sur une issue claire. Il doit désormais obtenir un accord qu'il pourra ensuite présenter comme une victoire, sans renoncer à ses objectifs initiaux. Or, plus un accord sera réaliste, plus il impliquera des compromis – précisément ce que Trump a toujours rejeté sur le plan politique.

Cette stratégie comporte aussi un risque structurel: recourir à des menaces extrêmes impose de les durcir sans cesse pour rester crédible. Cela peut créer une spirale d’escalade, où, quand les mots ne suffisent plus, la pression augmente. La trêve de deux semaines interrompt cette dynamique, sans toutefois la faire disparaître.

Trois scénarios... tous sensibles

Un premier scénario envisage un compromis limité, destiné avant tout à gagner du temps. Le détroit d’Ormuz resterait ouvert, certaines sanctions pourraient être allégées, tandis que les grands désaccords seraient repoussés. La situation serait stabilisée, mais sans solution durable. Le conflit s’installerait dans une incertitude permanente.

Un second scénario verrait Donald Trump viser un accord plus large. Mais plus les concessions faites à l’Iran seraient importantes, plus le coût politique serait élevé. Un accord renforçant la position économique et stratégique de Téhéran pourrait être perçu à Washington comme un recul. Le président américain devrait alors renoncer à une partie de ses objectifs et négocier avec un régime qu’il voulait renverser.

Le scénario le plus sensible reste celui d’un échec. Les divergences sont profondes, la méfiance persistante. En cas d’impasse, l’escalade pourrait reprendre, mais dans un contexte différent. L’Iran aurait démontré sa capacité à peser sur l’économie mondiale via Ormuz. Et Trump aurait montré que ses lignes rouges peuvent être négociées. Le cessez-le-feu offre du temps. Rien de plus.