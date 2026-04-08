Un cessez-le-feu de deux semaines entre les Etats-Unis et l’Iran a été annoncé mercredi. Une annonce qui a été suivie de discours au ton victorieux dans les deux camps.

A les entendre, les Etats-Unis et l'Iran ont tous les deux gagné

A les entendre, les Etats-Unis et l'Iran ont tous les deux gagné

AFP Agence France-Presse

Les Etats-Unis et l'Iran revendiquent tous deux la victoire mercredi après être convenus d'un cessez-le-feu de deux semaines en échange d'une réouverture du détroit d'Ormuz. Les autorités iraniennes ont indiqué mercredi que des pourparlers se dérouleront à partir de vendredi avec Washington au Pakistan, médiateur clé dans la guerre au Moyen-Orient entamée le 28 février et qui a fait des milliers de morts, principalement en Iran et au Liban.

Le Premier ministre pakistanais, Shehbaz Sharif, a déclaré sur X que «l'Iran et les Etats-Unis, ainsi que leurs alliés, ont accepté un cessez-le-feu immédiat partout, y compris au Liban et ailleurs, AVEC EFFET IMMEDIAT», en employant des majuscules à la fin de son message. Un langage qui n'est pas sans rappeler celui du président américain.

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Le sultanat d'Oman, médiateur de pourparlers entre l'Iran et les Etats-Unis avant le conflit a appelé à «intensifier» les efforts en vue d'un «arrêt durable de l'état de guerre» dans la région. Signe de la fragilité de l'accord, deux personnes ont toutefois été blessées à Bahreïn après une attaque de drone iranienne selon les autorités, intervenue quelques heures après l'entrée en vigueur de la trêve.

Insuffisant toutefois pour calmer l'ardeur de Donald Trump qui s'est montré dithyrambique après son annonce. De son côté l'Iran s'est empressé d'annoncer qu'il avait autorisé à enrichir de l'uranium, ce n'a pas été confirmé par le camp américain.





Une victoire à 100% pour les américains

«Une victoire totale et complète. 100 pour cent. Il n'y a aucun doute là dessus», a dit le président américain, Donald Trump, à l'AFP qui l'a joint au téléphone peu après l'annonce de la trêve. Il a affirmé que la question de l'uranium iranien serait «parfaitement réglée», sans dire s'il réitérerait ses menaces initiales de détruire les centrales électriques et les ponts iraniens si l'accord venait à échouer.

«Sous réserve que la République islamique d'Iran accepte l'OUVERTURE TOTALE, IMMÉDIATE et SÉCURISÉE du détroit d'Ormuz, j'accepte de suspendre les bombardements et les attaques contre l'Iran pour une période de deux semaines», avait écrit quelques heures avant le président américain sur Truth Social. Il a fait part de discussions «très avancées» en vue d'un accord de paix «à long terme» avec l'Iran. Téhéran a transmis «une proposition en 10 points» qui «constitue une base viable pour négocier», a-t-il noté.

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La Maison Blanche a ensuite indiqué envisager des «discussion en personne» avec les Iraniens. L'annonce de ce cessez-le feu est survenue une heure avant l'expiration du dernier d'une série d'ultimatums lancés à l'Iran par Donald Trump, qui menaçait d'éradiquer «une civilisation entière» si Téhéran n'ouvrait pas d'ici 2h, heure suisse, ce passage maritime stratégique où transitait avant la guerre 20% du brut mondial.

«Grande victoire» en Iran

«L'Iran a remporté une grande victoire», a également proclamé le Conseil suprême de la sécurité d'Iran, estimant que «l'ennemi avait subi une défaite indéniable, historique et écrasante»

Les dirigeants iraniens ont confirmé qu'ils acceptaient de rouvrir «pendant une période de deux semaines» le détroit d'Ormuz «si les attaques contre l'Iran cessent», a écrit sur X le ministre des Affaires étrangères, Abbas Araghchi. Selon la déclaration en persan diffusée par les médias iraniens, l'armée iranienne «surveillera» le «passage quotidien limité des navires» dans le détroit pendant le cessez-le-feu. Elle réclame aussi la levée des sanctions sur l'Iran.

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Selon cette version persane, le plan proposé par Téhéran prévoit aussi que Washington accepte l'enrichissement d'uranium, une mention toutefois absente de la copie anglaise transmise à l'ONU. «L'Iran engagera, pendant une période de deux semaines (...), des négociations avec la partie américaine à Islamabad», a ajouté le Conseil suprême de la sécurité nationale dans un communiqué, précisant que «cela ne signifie pas la fin de la guerre» et que cette durée pourrait être prolongée «en accord avec les deux parties».