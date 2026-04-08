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Des conditions en 10 points
Voici ce que l'on sait de l'accord entre Trump et l'Iran

Le fragile cessez-le-feu entre Washington et Téhéran repose sur des conditions encore floues et contestées. Entre exigences iraniennes et annonces américaines, les négociations s’annoncent complexes.
Publié: 15:58 heures
Photo: IMAGO/ZUMA Press Wire
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Luisa GambaroJournaliste

Le cessez-le-feu entre Washington et Téhéran semble aussi secret que fragile. Pourtant, chaque partie affirme avoir pris le dessus et dévoile au compte-goutte les conditions contenues dans cet accord. Voici ce que l'on sait.

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Du côté américain, le président Donald Trump affirme avoir accepté de «suspendre les bombardements et les attaques contre l'Iran pendant une période de deux semaines», à condition que l'Iran accepte de rouvrir le détroit d'Ormuz, relaie la BBC.

Mercredi après-midi, il a ajouté que les Etats-Unis allaient «discuter d'un allègement des droits de douane et des sanctions» avec l'Iran. Mais dans une publication sur Truth Social, il a précisé que «tout pays fournissant des armes militaires à l'Iran se verra immédiatement appliquer un droit de douane de 50% sur tous les biens vendus aux Etats-Unis d'Amérique, avec effet immédiat. Aucune exception ne sera faite», rapporte Al Jazeera.

L'Iran donne ses conditions en 10 points

De son côté, le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi a confirmé que Téhéran allait garantir des traversées en sécurité du détroit d'Ormuz pendant deux semaines, sous le contrôle de l'armée iranienne. Téhéran a aussi publié un plan de ses conditions et propositions en 10 points, qui comprend entre autres:

  1. La cessation complète de la guerre en Iran, en Irak, au Liban et au Yémen;
  2. Un «engagement total» à lever les sanctions contre l'Iran;
  3. Le déblocage des fonds iraniens et des avoirs gelés détenus par les Etats-Unis ainsi qu'une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU rendant l'accord contraignant;
  4. Le retrait des forces américaines du Moyen-Orient;
  5. Le «paiement intégral des indemnités pour les coûts de reconstruction» à l'Iran;
  6. Le maintien du contrôle iranien sur le détroit d'Ormuz;
  7. L'engagement de l'Iran «à ne pas chercher à se procurer d'armes nucléaires»;
  8. L'accord de l'Iran pour négocier des traités de paix bilatéraux et multilatéraux;
  9. L'abrogation de toutes les résolutions du Conseil des gouverneurs et du Conseil de sécurité;
  10. L'extension d'un engagement de non-agression à tous les agresseurs vis-à-vis de l'ensemble des groupes de résistance.
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Donald Trump a qualifié cette liste de «base de travail acceptable pour les négociations» et affirmé que l'Iran avait accepté l'«ouverture complète, immédiate et sûre» du détroit d'Ormuz. 

Le Liban fait-il partie de l'accord?

Quelques heures après la confirmation du cessez-le-feu, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré: «Israël soutient la décision du président Trump de suspendre les frappes contre l'Iran pendant deux semaines, à condition que l'Iran ouvre immédiatement les détroits et cesse toutes les attaques contre les Etats-Unis, Israël et les pays de la région.»

D'après le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif, qui a mené les négociations, le cessez-le-feu doit aussi entrer en vigueur au Liban, où Israël combat le Hezbollah, groupe armé soutenu par l'Iran. Mais Israël, tout en soutenant l'accord de cessez-le-feu, affirme qu'il «n'inclut pas le Liban» et a repris les frappes mercredi dans les régions de Tyr et de Nabatieh, dans le sud du pays.

Pour mener à bien cet accord, le Pakistan a invité les délégations américaine et iranienne à se rencontrer vendredi à Islamabad.

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