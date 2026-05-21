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Pour son fond d'indemnisation
Deux policiers mobilisés durant l'assaut du Capitole portent plainte contre Donald Trump

Deux policiers du Capitole ont porté plainte contre Donald Trump pour bloquer un fonds d'indemnisation de 1,776 milliard de dollars, qu'ils accusent de servir à financer les émeutiers et les groupes paramilitaires impliqués dans l'assaut du 6 janvier 2021.
Publié: 01:52 heures
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Dernière mise à jour: 01:54 heures
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Harry Dunn, agent de la police du Capitole jusqu'en 2023,...
Photo: keystone-sda.ch
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AFP Agence France-Presse

Deux policiers mobilisés pendant l'assaut du Capitole le 6 janvier 2021 ont porté plainte contre Donald Trump ce mercredi pour empêcher la création de son fonds d'indemnisation qu'ils estiment destiné à «financer les insurgés qui ont commis des violences en son nom». Dans leur plainte déposée devant un tribunal de Washington, Harry Dunn, agent de la police du Capitole jusqu'en 2023, et Daniel Hodges, policier à Washington depuis 2014, accusent Donald Trump d'avoir «créé une caisse noire de 1,776 milliard de dollars, alimentée par le contribuable, afin de financer les insurgés et les groupes paramilitaires qui ont commis des violences en son nom».

Une manoeuvre qu'ils qualifient comme «l'acte de corruption présidentielle le plus éhonté de ce siècle». «Même si Trump et ses affidés sont restés silencieux sur la destination de ce fonds, les informations rapportées ne laissent aucun doute sur le fait qu'il servira, entre autres, à verser de l'argent aux quelque 1600 personnes poursuivies pour avoir attaqué le Capitole le 6 janvier 2021», poursuivent-ils.

Une manoeuvre «illégale»

Les deux plaignants assurent que ce fonds est «illégal» et qu'«aucune législation n'autorise sa création». Le gouvernement Trump a présenté lundi ce fonds «anti-instrumentalisation», doté de près d'1,8 milliard de dollars, comme pensé pour «entendre et réparer les griefs des personnes ayant été victimes d'une instrumentalisation» politique de la justice.

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Donald Trump l'a défendu mercredi devant des journalistes. «Des gens ont été détruits, ont fait de la prison, leurs familles ont été ruinées, il y a eu des suicides, a affirmé le président américain. L'administration Biden a été horrible. Nous dédommageons ces gens pour leurs frais de justice et leurs dépenses.»

Entendu par une commission sénatoriale la veille, le ministre de la Justice par intérim Todd Blanche – ancien avocat personnel de Donald Trump – avait évoqué son intérêt pour …compenser ce que les démocrates et ce que Biden (...) ont fait pendant quatre ans», sans exclure que les émeutiers du Capitole condamnés pour avoir attaqué la police puissent en bénéficier. Le 6 janvier 2021, des centaines de partisans de Donald Trump avaient pris d'assaut le coeur politique des Etats-Unis pour empêcher la certification de la victoire de Joe Biden à l'élection présidentielle de 2020.

Dès son retour à la Maison Blanche en janvier 2025, le républicain avait décidé de gracier plus d'un millier d'entre eux. Le fonds a été créé en échange de l'abandon par Donald Trump de poursuites qu'il avait engagées contre le fisc américain. L'accord a ensuite été élargi de façon à ce que le milliardaire et sa famille bénéficient d'une immunité fiscale pour leurs déclarations de revenus passées.

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