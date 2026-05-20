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Raul Castro inculpé
Trump juge qu'une «escalade» ne sera pas nécessaire à Cuba

Donald Trump salue l’inculpation de Raul Castro, 94 ans, pour le meurtre d’Américains en 1996. La justice américaine exige son extradition, tandis que Cuba dénonce une manœuvre politique.
Publié: il y a 23 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 22 minutes
Donald Trump assure qu’une escalade contre Cuba ne sera pas nécessaire.
Photo: keystone-sda.ch
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AFP Agence France-Presse

Le président américain Donald Trump a jugé mercredi qu'une «escalade» ne serait pas nécessaire à Cuba. Il a qualifié de «très grand jour» l'inculpation par la justice américaine de l'ex-président cubain Raul Castro. «Il n'y aura pas d'escalade. Je ne pense pas que ce soit nécessaire. Cet endroit est en train de tomber en ruines», a dit le président des Etats-Unis à la presse, au retour d'un déplacement dans le Connecticut (nord-est).

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Son homologue cubain Miguel Diaz-Canel a de son côté dénoncé une «manoeuvre politique, sans aucun fondement juridique». Cette inculpation «ne cherche qu'à grossir le dossier qu'ils fabriquent pour justifier l'insensé projet d'une agression militaire contre Cuba», a-t-il déclaré sur son compte X. La justice américaine a inculpé mercredi Raul Castro, 94 ans, accusé du meurtre d'Américains en 1996, lorsque deux avions civils pilotés par des opposants au dirigeant cubain avaient été abattus. «Le 24 février 1996, Cuba a agi en légitime défense», a ajouté le président cubain.

Maduro, une autre affaire

Le ministre américain de la Justice, Todd Blanche, a dit s'attendre à ce que Raul Castro finisse ses jours en prison aux Etats-Unis. «Cette inculpation n'est pas une mise en scène. Un mandat d'arrêt a été délivré à son encontre. Nous nous attendons donc à ce qu'il se présente ici de son plein gré ou d'une autre manière et qu'il soit incarcéré», a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse à Miami.

Le responsable s'est toutefois refusé à faire une comparaison avec le cas du président vénézuélien Nicolas Maduro, qui a été capturé par les forces américaines en janvier et placé en détention aux Etats-Unis en attendant son procès.

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