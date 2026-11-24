Un drone russe a pénétré dans l'espace aérien polonais dans la nuit de lundi à mardi. L'armée a autorisé sa destruction, mais y a finalement renoncé.

Un drone russe déclenche l'alarme aérienne en Pologne

Un drone russe déclenche l'alarme aérienne en Pologne

En bref Un drone russe a pénétré dans l'espace aérien polonais

L'armée a autorisé sa destruction, mais y a renoncé lorsque le drone a changé de trajectoire vers l'est

La semaine dernière, trois missiles de croisière russes s'étaient écrasés en Pologne; le premier ministre Tusk avait parlé d'un acte délibéré

Gabriel Knupfer

La Russie continue de provoquer la Pologne: dans la nuit de lundi à mardi, un drone russe a pénétré dans l'espace aérien polonais, rapporte le journal «Bild». Le gouvernement a déclenché l'alarme aérienne et demandé aux habitantes et habitants près de la frontière ukrainienne de se réfugier dans des abris.

Selon l'armée polonaise, l'autorisation d'abattre le drone avait été donnée. Il s'agissait de protéger la population contre d'éventuelles conséquences. L'armée a toutefois finalement renoncé au tir, car le drone a changé de trajectoire en direction de l'est.

L'incident survient quelques jours après que trois missiles de croisière russes se sont écrasés en Pologne. Après les impacts de vendredi, le premier ministre Donald Tusk avait parlé d'un acte délibéré. La Pologne convoquera l'ambassadeur russe.