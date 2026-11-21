Mark Rutte, chef de l'OTAN, a promis samedi à Varsovie de protéger le territoire polonais après la chute de missiles russes en Pologne, un incident lié à la guerre en Ukraine.

ATS Agence télégraphique suisse

Le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, arrivé à Varsovie samedi au lendemain de la chute de missiles russes dans le sud-est de la Pologne, a promis que l'Alliance «défendrait chaque pouce de territoire polonais», selon des médias locaux.

Le chef de l'OTAN a qualifié l'incident, qui n'a pas fait de victimes, «d'événement dangereux et lié sans aucun doute à la terrible guerre d'agression de la Russie contre l'Ukraine».

Il a rappelé qu'il était entré en contact dès vendredi tant avec le premier ministre polonais, Donald Tusk, qu'avec le président Karol Nawrocki, entre lesquels les relations politiques sont très difficiles. «La Pologne est un allié solide. Vous disposez ici d'excellentes forces armées, et nous devons désormais déterminer avec précision ce qui s'est passé», a-t-il affirmé.

Détection et surveillance à renforcer

«Le commandant des forces de l'OTAN en Europe mettra tout en oeuvre pour identifier exactement où se situent les vulnérabilités de notre système de dissuasion et de défense afin que, si nécessaire, des changements puissent être apportés», a encore déclaré Mark Rutte aux médias polonais, dont l'agence PAP.

Donald Tusk a souligné vendredi qu'il allait réclamer à l'OTAN un renforcement de ses dispositifs de détection et de surveillance du territoire polonais, alors que la Russie lance fréquemment des vagues de missiles et de drones sur l'ouest de l'Ukraine, à proximité de la frontière polonaise.

Il avait parlé de «provocation» russe, en soulignant que les trois objets volants – probablement deux missiles et un drone – avaient violé l'espace aérien polonais au moment où s'y déroulaient des exercices militaires de la Coalition des volontaires, pays occidentaux alliés de l'Ukraine.

L'Institut pour l'étude de la guerre (ISW), groupe de réflexion américain, est allé dans le même sens, estimant, dans un communiqué, que c'est «intentionnellement» que les forces russes ont envoyé des missiles et des drones dans l'espace aérien polonais pour «dissuader la Coalition des volontaires de soutenir l'Ukraine et tester les réactions de l'OTAN».