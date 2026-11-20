Des missiles russes ont frappé le sud-est de la Pologne, près de la frontière ukrainienne. Le chef de l'Otan Mark Rutte condamne ces actes qu'il qualifie de «graves violations» et pointe la guerre menée par Moscou.

L'Otan déploie des avions après des missiles russes en Pologne

L'Otan déploie des avions après des missiles russes en Pologne

AFP Agence France-Presse

Le secrétaire général de l'Otan Mark Rutte a dénoncé vendredi de «graves violations» de l'espace aérien de la Pologne, pays membre de l'Alliance, après les chutes de missiles signalées par les autorités polonaises qui ont mis en cause la Russie.

«Des avions de l'Otan ont été envoyés en réponse. Ces faits sont clairement dangereux – une conséquence de la guerre que la Russie mène toujours contre l'Ukraine. Je condamne les attaques de la Russie ainsi que sa guerre en cours», a ajouté Mark Rutte sur le réseau X, en faisant état d'un échange au téléphone avec le Premier ministre polonais Donald Tusk.

Varsovie a annoncé que deux missiles russes et vraisemblablement un drone à réaction étaient tombés dans le sud-est de la Pologne, frontalier de l'Ukraine, sans faire de blessés. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a dit vendredi «toute sa solidarité» avec la Pologne. «Je tiens à condamner fermement cette violation de l'espace aérien polonais», a-t-elle déclaré lors d'une conférence de presse à Bruxelles.

«Absolument inacceptable»

Le Premier ministre britannique Andy Burnham a condamné vendredi «l'incursion» dans l'espace aérien de la Pologne, membre de l'Otan, et promis de soutenir Varsovie «par tous les moyens possibles». «L'incursion dans l'espace aérien polonais est absolument inacceptable, et je la condamne sans réserve. Et, du point de vue britannique, nous adressons un message fort de solidarité au Premier ministre (Donald) Tusk et au peuple polonais, que nous soutiendrons toujours par tous les moyens possibles», a déclaré le dirigeant travailliste depuis Bruxelles, où il a participé à un sommet Royaume-Uni/UE.

Le président russe Vladimir Poutine «continue de rechercher la confrontation», a affirmé vendredi le ministère allemand des Affaires étrangères. Cet incident est un «nouvel exemple des provocations incessantes de la Russie», a écrit le ministère sur le réseau social X, ajoutant que la diplomatie allemande se tient «résolument aux côtés» de la Pologne, «voisin et allié de l'Otan».