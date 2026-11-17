Mardi après-midi, la Moldavie a fermé son espace aérien après qu'un drone Shahed a été détecté près de Chisinau. Le ministère de la Défense évoque des mesures de sécurité.

AFP Agence France-Presse

L'espace aérien de la Moldavie a été fermé mardi après-midi après la détection d'un drone de type Shahed se dirigeant vers la capitale Chisinau, ont annoncé les autorités. «Pour des raisons de sécurité, les autorités ont fermé l'ensemble de l'espace aérien de la République de Moldavie», a déclaré le ministère de la Défense dans un communiqué, confirmant les déclarations du Centre des opérations aériennes de l'armée.

Les autorités ont appelé la population à ne pas s'approcher d'appareils volants suspects ni de débris de drones, à ne pas les toucher ni les déplacer, ceux-ci pouvant contenir «des éléments explosifs». La police a de son côté déclaré sur Facebook avoir enregistré plusieurs appels d'habitants de Chisinau et de ses environs signalant avoir entendu des explosions.

«Cynisme de Moscou»

La présidente moldave Maia Sandu a dénoncé «le cynisme sans limite des dirigeants de Moscou», accusant la Russie de prétendre se soucier du sort de la Moldavie dans sa propagande tout en mettant en danger sa sécurité.

«Nous ne disposons toujours pas des capacités de défense nécessaires pour nous protéger des drones qui menacent notre sécurité. C'est précisément pour cette raison que nous continuerons de condamner cette guerre inhumaine et d'appeler à des sanctions contre la Russie jusqu'à ce qu'elle soit contrainte de l'arrêter (...)», a-t-elle ajouté.

La Moldavie, voisine de l'Ukraine, a signalé à de nombreuses reprises la chute de débris de drones russes sur son territoire depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022. Fin septembre, elle avait recensé 81 violations «impliquant des missiles et des drones de fabrication russe ou iranienne» depuis 2022, dont 44 cette année. D'autres pays européens situés le long du flanc oriental de l'Otan ont constaté une hausse du nombre des incidents impliquant des drones cette année, dont la Roumanie.