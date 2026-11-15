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«Nous ne nous laisserons pas intimider»
L'Estonie déjoue un sabotage et ferme sa frontière avec la Russie

L'Estonie a déjoué une tentative de sabotage contre l'usine de drones Threod Systems à Viimsi, près de Tallinn, dans la nuit du 14 novembre. Le pays a annoncé fermer sa frontière avec la Russie.
Publié: il y a 20 minutes
Le chef du gouvernement a dénoncé «un épisode de la guerre hybride plus large que mène la Russie contre l'Europe».
Photo: AP Photo/Virginia Mayo
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AFP Agence France-Presse

L'Estonie a annoncé dimanche qu'elle allait entièrement fermer sa frontière avec la Russie après avoir déjoué in extremis une tentative d'incendie d'une usine de drones orchestrée selon elle par le renseignement militaire russe GRU.

«L'Estonie fermera tous les points de passage à la frontière estono-russe à compter du 1er décembre», a annoncé sur X le chef de la diplomatie estonienne, Margus Tsahkna.

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«La Russie doit comprendre que les actions hostiles contre l'Estonie ont des conséquences. Les tentatives d'intimidation, de déstabilisation ou de remise en cause de notre sécurité ne resteront pas sans réponse», a-t-il ajouté.

Les autorités estoniennes disposent selon lui «de preuves claires» impliquant le renseignement militaire russe (GRU) dans une tentative de sabotage commise dans la nuit de vendredi à samedi contre un fabricant de drones près de Tallinn.

Le Premier ministre Kristen Michal a lui-même fait état de cette attaque contre le fabricant de drones de reconnaissance et d'attaque Threod Systems.

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«D'importants dégâts ont été évités grâce au renforcement des mesures de sécurité et à la réaction rapide des forces de l'ordre. Les assaillants ont été placés en détention», a-t-il indiqué sur X.

Les faits se sont produits à Viimsi, au nord de Tallinn. L'attaque a été évitée grâce à l'intervention des équipes de sécurité de l'entreprise, et huit personnes, résidant en Lettonie, ont été arrêtées, a indiqué la procureure générale Astrid Asi lors d'une conférence de presse dimanche.

Le chef du gouvernement a dénoncé «un épisode de la guerre hybride plus large que mène la Russie contre l'Europe, avec pour objectif de réduire le soutien à l'Ukraine et la pression sur la Russie». «Nous ne nous laisserons pas intimider. L'Estonie se prépare à la possibilité de fermer sa frontière avec la Russie afin de réduire les risques pour notre population et pour notre sécurité nationale», a-t-il dit.

En août, le sous-traitant de défense Milrem, à Tallinn, avait été visé par une tentative d'incendie et des ressortissants lettons arrêtés.

Pour le ministre des Affaires étrangères, «la fermeture des points de passage frontaliers réduira la capacité de la Russie à mener des activités hostiles en Estonie et renforcera nos efforts pour empêcher le contournement des sanctions».

L'Estonie, membre de l'UE et de l'Otan, maintenait trois postes-frontières ouverts avec la Russie, à Narva, Luhamaa et Koidula, pour le passage des piétons et des marchandises.

Le passage des véhicules via Narva a été suspendu en février 2024 par la Russie.

Le poste de Narva est particulièrement fréquenté en été et pendant les fêtes de fin d'année, car il est l'un des seuls points de passage terrestre entre l'Union européenne et la Russie encore ouverts depuis l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par Moscou en 2022.

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