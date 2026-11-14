DE
FR

Des propositions «outrageuses»
Un document secret révèle les exigences radicales de Poutine

Alors que les Etats-Unis proposent une adhésion à l’OTAN à l’Ukraine, selon les derniers articles de presse, l’Alliance reste une épine dans le pied de la Russie. Poutine veut son retrait – et il a des idées très concrètes.
Publié: il y a 16 minutes
1/4
Poutine souhaite que l'OTAN rétrécisse, et ce, de manière drastique.
Photo: Alexander Kazakov/Pool Sputnik Kremlin via AP
20398918 AuthorPlaceholder.png
Natalie Zumkeller

La Russie semble déterminée quant à sa position sur l'OTAN. Selon un document obtenu par le «New York Times», Moscou exige que l'Alliance retrouve son statut de 1997. Ce document a été présenté par la délégation russe lors des pourparlers de paix à Abou Dhabi.

Par ailleurs, Poutine exige le retrait de toutes les troupes de l'OTAN d'Europe de l'Est; l'Alliance devrait dissoudre ses bases dans la région. Deux sources indépendantes ont confirmé l'existence de ce document confidentiel. Le conseiller de Poutine, Youri Ouchakov, a également réaffirmé jeudi qu'il s'agissait de la stratégie de négociation officielle.

La conséquence serait dramatique: des pays comme la Pologne, la République tchèque, la Hongrie ou les Etats baltes devraient quitter l’OTAN. Tout le flanc oriental serait exposé – un scénario que beaucoup perçoivent comme une invitation directe à l’expansion russe.

Mais le chef du Kremlin exige encore davantage dans ce document: entre autres, l’arrêt de toutes les livraisons d’armes occidentales à l’Ukraine. De plus, la neutralité permanente devrait être inscrite dans la Constitution ukrainienne – une mesure à laquelle Zelensky s’est récemment opposé.

Poutine veut le Donbass

Le président ukrainien examine actuellement une offre des Etats-Unis. Jeudi, lors de discussions à Dublin, les négociateurs américains ont proposé à Zelenskyy l'adhésion à l'OTAN, à une condition: la cession de l'intégralité du Donbass à la Russie. C'est également ce qu'exige le régime de Poutine via ce document, ainsi que l'interdiction pour la France et la Grande-Bretagne de défendre l'Europe avec des armes nucléaires.

A lire aussi
Le secrétaire général de l’OTAN, Mark Rutte, rencontre le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, à la résidence du secrétaire général de l’OTAN, à Bruxelles
Après la fin de la guerre
Zelensky et le chef de l'OTAN veulent prendre une cuite sur un alpage suisse
U.S President Donald Trump Welcomes Russian President Vladimir Putin For Alaska 2025 Summit
La paix à portée de main?
Le «grand accord» de Donald Trump avec Poutine inquiète l'Europe

Des informations indiquent que l'adhésion de la Finlande à l'OTAN en 2023 serait également remise en question. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a démenti cette information vendredi, selon l'agence Interfax: «Je n'ai connaissance d'aucune demande de ce genre. Non, aucune exigence de ce type n'a été formulée.» Le ministre finlandais de la Défense, Antti Häkkänen, a qualifié les propositions du Kremlin d'«outrageuses».

Découvrez nos contenus sponsorisés
Carpenter talking on phone and working on laptop in workshop
Présenté par
localsearchLogoLeftAligned_gradient.white.png
Quand les clients vous recherchent avec l’IA
Votre entreprise risque-t-elle de rester sur le carreau?
Cheese,Fondue,With,Wine,And,Bread,,Top,View
Présenté par
c186dee9-6f6c-4d81-ba54-41ab3a6bfe77.png
Le fendant n'est pas toujours indispensable
Une fondue avec du pétillant ou du rouge?
Fabian Kirchbauer Photography
Présenté par
BMW_White-Colour_RGB.png
De la Série 3 à la BMW i3
La BMW la plus vendue de tous les temps est désormais électrique
«La question décisive est la suivante: comment financer mon niveau de vie au cours des 20 à 30 prochaines années?», explique Olivier Serex, responsable de la planification financière à la Banque Migros.
Présenté par
Migros Bank LOGO orange FR
Arrêtez de remettre à plus tard
Le plan pour une retraite sans souci
Transformation de l'épeautre par le Moulin du Valais SA (GMSA)
Présenté par
LOGO DE & FR UrDinkel weiss
Apôtres de l’épeautre
Du champ au fournil, ils misent sur une céréale ancienne
c833ebd9-6425-452f-9597-89e8c90bf989.jpeg
Présenté par
c186dee9-6f6c-4d81-ba54-41ab3a6bfe77.png
Des Pouilles à la Loire
Ces cépages méritent davantage d'attention
VIER PFOTEN_2021-10_22_00254.jpg
Présenté par
QP logo with claim_left_grey_bold.png
Les coulisses sombres des vacances de rêve
Comment le tourisme exploite les animaux
e57f8def-c889-45c4-84a2-8b6a6baee15f.jpeg
Présenté par
c186dee9-6f6c-4d81-ba54-41ab3a6bfe77.png
Enfin un peu d'automne dans le verre
Des vins dorés pour la saison dorée
Articles les plus lus
    Articles les plus lus