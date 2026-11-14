Alors que les Etats-Unis proposent une adhésion à l’OTAN à l’Ukraine, selon les derniers articles de presse, l’Alliance reste une épine dans le pied de la Russie. Poutine veut son retrait – et il a des idées très concrètes.

Un document secret révèle les exigences radicales de Poutine

Un document secret révèle les exigences radicales de Poutine

Natalie Zumkeller

La Russie semble déterminée quant à sa position sur l'OTAN. Selon un document obtenu par le «New York Times», Moscou exige que l'Alliance retrouve son statut de 1997. Ce document a été présenté par la délégation russe lors des pourparlers de paix à Abou Dhabi.

Par ailleurs, Poutine exige le retrait de toutes les troupes de l'OTAN d'Europe de l'Est; l'Alliance devrait dissoudre ses bases dans la région. Deux sources indépendantes ont confirmé l'existence de ce document confidentiel. Le conseiller de Poutine, Youri Ouchakov, a également réaffirmé jeudi qu'il s'agissait de la stratégie de négociation officielle.

La conséquence serait dramatique: des pays comme la Pologne, la République tchèque, la Hongrie ou les Etats baltes devraient quitter l’OTAN. Tout le flanc oriental serait exposé – un scénario que beaucoup perçoivent comme une invitation directe à l’expansion russe.

Mais le chef du Kremlin exige encore davantage dans ce document: entre autres, l’arrêt de toutes les livraisons d’armes occidentales à l’Ukraine. De plus, la neutralité permanente devrait être inscrite dans la Constitution ukrainienne – une mesure à laquelle Zelensky s’est récemment opposé.

Poutine veut le Donbass

Le président ukrainien examine actuellement une offre des Etats-Unis. Jeudi, lors de discussions à Dublin, les négociateurs américains ont proposé à Zelenskyy l'adhésion à l'OTAN, à une condition: la cession de l'intégralité du Donbass à la Russie. C'est également ce qu'exige le régime de Poutine via ce document, ainsi que l'interdiction pour la France et la Grande-Bretagne de défendre l'Europe avec des armes nucléaires.

Des informations indiquent que l'adhésion de la Finlande à l'OTAN en 2023 serait également remise en question. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a démenti cette information vendredi, selon l'agence Interfax: «Je n'ai connaissance d'aucune demande de ce genre. Non, aucune exigence de ce type n'a été formulée.» Le ministre finlandais de la Défense, Antti Häkkänen, a qualifié les propositions du Kremlin d'«outrageuses».