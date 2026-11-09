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«C'est notre plan»
Après la guerre, Zelensky et le chef de l'OTAN veulent se saouler en Suisse

Mark Rutte et Volodymyr Zelensky ont apparemment un projet inhabituel pour l'après-guerre: prendre une cuite dans les montagnes suisses.
Publié: il y a 2 minutes
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La fin de la guerre en Ukraine n'est pas encore à l'horizon.
Photo: Imago

En bref

  • Mark Rutte affirme avoir prévu avec Volodymyr Zelensky de «se saouler» sur un alpage suisse après la guerre
  • L'idée a été évoquée dans une émission à la télévision néerlandaise
  • Le chef de l'OTAN juge néanmoins improbable une fin rapide du conflit
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Marian Nadler

Pour l'instant, la fin de la guerre en Ukraine n'est toujours pas en vue. La Russie continue de pilonner les infrastructures énergétiques du pays et le président Vladimir Poutine reste fermement attaché à ses exigences maximales: il veut que Kiev lui cède des territoires. Mais Volodymyr Zelensky n'a absolument pas l'intention de s'incliner.

Malgré ces temps difficiles, le président ukrainien songe déjà à ce qu'il fera une fois le conflit terminé. Et la Suisse figure au centre de ses projets.

Une partie de pêche avec Stoltenberg

Le chef de l'OTAN Mark Rutte a en effet fait des révélations fracassantes dans l'émission néerlandaise «Pauw & De Wit». Lors de l'interview, le présentateur Jeroen Pauw évoque le documentaire «Facing War», qui a suivi Jens Stoltenberg, l'ancien secrétaire général de l'Alliance, pendant sa dernière année de mandat au cœur de la guerre en Ukraine.

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«Dans le documentaire, nous avons vu que Zelensky et Stoltenberg disaient qu'ils iraient pêcher quand tout serait terminé. Des projets avec Zelensky?», demande alors Jeroen Pauw à l'actuel chef de l'OTAN.

Le journaliste insiste, incrédule

Mark Rutte répond avec un léger sourire: «Oui, nous allons nous saouler sur un alpage suisse.» Une sortie qui laisse Jeroen Pauw pantois. «Pardon?», rétorque-t-il. «Nous allons nous asseoir sur une montagne suisse et nous mettre une bonne cuite. C'est notre plan», répète le Néerlandais, précisant qu'il apporterait du vin rouge.

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Cet entretien n'a pas été qu'un échange de futilités. Bien plus sérieusement, Mark Rutte a indiqué qu'à ses yeux, une fin rapide du conflit était improbable et qu'il était illusoire de penser que l'Ukraine puisse récupérer l'intégralité de son territoire.

En outre, la décision concernant un accord de paix avec la Russie revient à Zelensky et à son gouvernement. «Les guerres comme celle-ci se terminent toujours par un accord de paix. Et il s'agit souvent d'un compromis, a souligné Mark Rutte. Il serait merveilleux que tout cela prenne enfin fin», a-t-il conclu. Avec une bonne bouteille pour fêter ça.

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