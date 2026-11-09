Lors d'une interview télévisée, Donald Trump a évoqué de futures négociations de paix entre la Russie et l'Ukraine. Selon le président américain, le pays envahi prendra une «forme» différente à l'avenir. Il est également revenu, avec un regard critique, sur les élections de mi-mandat.

En bref Trump affirme qu’après les négociations, l’Ukraine prendra finalement une «forme différente»

Selon Trump, les États-Unis, l’Ukraine et la Russie sont tout près d’un accord sur la guerre à Abu Dhabi

Trump cite les expulsions strictes et la guerre contre l’Iran comme raisons importantes de la défaite aux élections de mi-mandat

Sandra Marschner

C'est sur le plateau de la célèbre émission «60 Minutes», diffusée sur la chaîne CBS, que le président américain de 80 ans a répondu à une salve de questions portant sur la politique intérieure et étrangère des Etats-Unis. Interrogé d'emblée sur d'éventuelles négociations de paix entre la Russie et l'Ukraine, Donald Trump s'est montré catégorique: «Je pense que nous allons y arriver, je pense que cela va se faire, et au bout du compte, l'Ukraine prendra une forme un peu différente.»

A quoi ressemblera exactement cette nouvelle configuration? Le locataire de la Maison Blanche s'est bien gardé de le préciser. Pour rappel, Moscou revendique les territoires de l'est de l'Ukraine occupés depuis le début du conflit, ainsi que le reste de la région du Donbass, toujours sous contrôle ukrainien. La Russie entend également conserver la péninsule de Crimée, qu'elle a annexée dès 2014.

«Personne n’a été plus dur envers la Russie que moi»

Concernant les négociations de paix trilatérales à venir entre les Etats-Unis, l’Ukraine et la Russie, qui doivent se tenir les 10 et 11 novembre à Abu Dhabi, Trump a déclaré qu’il pensait «que nous étions tout près d’un accord». Selon lui, le principal obstacle à la fin de la guerre est toutefois «la haine» entre le président ukrainien Volodymyr Zelensky et le chef du Kremlin Vladimir Poutine.

Interrogé sur la personne en laquelle il avait le plus confiance, Poutine ou Zelensky, Trump n’a pas voulu se prononcer. «Je préférerais ne pas le dire, mais je m’entends bien avec les deux», a déclaré le président américain. Trump a affirmé qu’il ne pensait pas que Poutine le «faisait attendre».

Dans le même temps, le locataire de la Maison Blanche s’est vanté à plusieurs reprises de son action dans la guerre en Ukraine. «Personne n’a été plus dur envers la Russie que moi», a déclaré Trump. «Regardez notre commerce. Voyez ce que j’ai fait contre eux avec les sanctions et tout le reste dans le domaine commercial», a-t-il ajouté.

Trump défend la guerre contre l’Iran

Trump s’est également exprimé sur la situation de politique intérieure lors de cette interview. Après la défaite électorale des républicains aux élections de mi-mandat, le président américain a reconnu des erreurs. Trump a expliqué que la défaite électorale était principalement due au fait qu’il ne figurait pas «sur le bulletin de vote».

Il a également reconnu qu’une politique d’expulsion trop «dure» et l’impopularité de la guerre contre l’Iran y avaient contribué. Trump a défendu la décision de commencer la guerre malgré les critiques. Il a déclaré: «Historiquement, cela s’avérera être une très bonne décision. A court terme, peut-être pas, mais à long terme, ce sera important.» Selon Trump, le conflit a affaibli les forces conventionnelles de l’Iran et fait reculer son programme nucléaire. Il a néanmoins souligné qu’il n’avait pas l’intention d’intensifier la guerre après les élections: «Je ne pense pas qu’il y ait de raison de le faire.»

La politique d’immigration aurait «à la fois aidé et nui»

Trump s’est aussi exprimé sur sa politique d’immigration controversée. Cette politique aurait «à la fois aidé et nui», a estimé le président américain. «Je crois avoir obtenu un A+ pour la fermeture de la frontière», a-t-il déclaré. Il a poursuivi: «Mais cela me fait mal que nous ayons aussi expulsé des personnes qui avaient de bons emplois et qui avaient enfreint la loi en entrant illégalement dans le pays.» Dans l’ensemble, Trump a tiré un bilan plus critique de sa politique d’expulsion: «Je crois qu’elle était trop dure.»

Trump a également abordé la situation économique des Etats-Unis. «Les chiffres sont phénoménaux», a déclaré Trump à la lumière du dernier rapport sur le marché du travail. Le président américain estime donc que le problème réside dans le fait que «nous n’avons pas réussi à faire passer le message». Il s’est également particulièrement félicité de sa politique douanière.