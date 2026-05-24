L'Ukraine affirme avoir subi une attaque russe d'une ampleur exceptionnelle durant la nuit. Kiev évoque des dizaines de missiles balistiques, des centaines de drones et l'utilisation du système de missiles Oreshnik.

Poutine a lancé l'un de ses missiles les plus destructeurs

Poutine a lancé l'un de ses missiles les plus destructeurs

Janine Enderli

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a mis en garde samedi soir contre une possible attaque russe de grande ampleur contre l'Ukraine. «Nous avons reçu des informations des services de renseignement, notamment de partenaires américains et européens, concernant la préparation d'une attaque russe utilisant le système de missiles Oreshnik», a-t-il écrit sur Telegram. Dimanche matin, le président ukrainien a affirmé que ce système avait effectivement été utilisé.

«Depuis la nuit dernière, les équipes de secours et tous les services nécessaires sont mobilisés partout où c'est nécessaire», a déclaré Volodymyr Zelensky. «Jusqu'à présent, au moins 83 blessés ont été recensés depuis minuit. Malheureusement, il y a aussi des morts. Mes condoléances aux familles et aux proches des victimes.»

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«Ils ont complètement perdu la tête»

Selon Kiev, il s'agirait d'une attaque d'une ampleur exceptionnelle. «La Russie a lancé 90 missiles de différents types, dont 36 missiles balistiques, ainsi que 600 drones», a précisé le président ukrainien. «Tous les missiles balistiques n'ont malheureusement pas pu être interceptés. Les frappes les plus importantes ont visé Kiev.»

Des écoles ainsi qu'une centrale hydroélectrique auraient notamment été touchées. Volodymyr Zelensky affirme également que la Russie a utilisé un missile Oreshnik contre la ville de Bila Tserkva, située dans la région de Kiev et peuplée d'environ 200'000 habitants. «Ils ont complètement perdu la tête», a lancé le président ukrainien.

De son côté, le ministère russe de la Défense a affirmé, selon l'agence Interfax, qu'il s'agissait d'une réponse aux «attaques terroristes» ukrainiennes visant des infrastructures civiles en Russie.

Volodymyr Zelensky promet des représailles

Le 13 mai déjà, la Russie avait mené une vaste attaque aérienne contre l'Ukraine, lançant au moins 800 drones à travers le pays. Vingt-quatre personnes avaient alors perdu la vie à Kiev.

Volodymyr Zelensky a également annoncé un renforcement de la défense aérienne ukrainienne. «Nous répondrons à chaque attaque russe», a-t-il assuré. Ces derniers jours, l'armée ukrainienne affirme avoir détruit plusieurs raffineries de pétrole sur le territoire russe lors d'opérations de représailles.

La studio de ARD a été détruit

Les bombardements russes à Kiev dans la nuit de samedi à dimanche ont touché le studio de la chaîne ARD, situé en plein centre-ville. «Il a été gravement endommagé et partiellement détruit, probablement par une onde de choc qui a brisé des vitres, dévasté des pièces et provoqué l'effondrement de murs», indique la chaine de télévision publique allemande. Aucun membre du personnel ne se trouvait dans le studio à ce moment là, ajoute le communiqué.

L'intégrité structurelle du bâtiment abritant le studio ARD doit désormais être évaluée. «Malgré l'ampleur des dégâts, la couverture en direct depuis l'Ukraine se poursuit: la production et la diffusion en direct seront assurées grâce à des solutions techniques mobiles et à des solutions de repli», ajoute ARD.

«Les frappes aériennes russes sont massives et impitoyables depuis des années et font partie de la dure réalité de la vie en Ukraine», a déclaré Vassili Golod, chef du studio ARD à Kiev.

Macron condamne l'attaque

L'utilisation du missile balistique Orechnik, lors de frappes russes contre l'Ukraine dans la nuit de samedi à dimanche, signe «une forme de fuite en avant» de Moscou et «l'impasse de sa guerre d'agression», a réagi Emmanuel Macron sur X.

Ce missile de portée intermédiaire, capable d'emporter une ogive nucléaire, a été tiré dans une nouvelle salve de frappes «contre des objectifs civils en Ukraine», a accusé le président français, alors que le ministère de la Défense russe a affirmé n'avoir visé que des cibles militaires.