DE
FR

«Ils ont perdu la tête»
Poutine a lancé l'un de ses missiles les plus destructeurs

L'Ukraine affirme avoir subi une attaque russe d'une ampleur exceptionnelle durant la nuit. Kiev évoque des dizaines de missiles balistiques, des centaines de drones et l'utilisation du système de missiles Oreshnik.
Publié: il y a 42 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 40 minutes
1/6
Volodymyr Zelensky a confirmé l'utilisation du système de missiles Oreshnik par la Russie.
Photo: imago/
RMS_Portrait_AUTOR_332.JPG
Janine Enderli

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a mis en garde samedi soir contre une possible attaque russe de grande ampleur contre l'Ukraine. «Nous avons reçu des informations des services de renseignement, notamment de partenaires américains et européens, concernant la préparation d'une attaque russe utilisant le système de missiles Oreshnik», a-t-il écrit sur Telegram. Dimanche matin, le président ukrainien a affirmé que ce système avait effectivement été utilisé.

«Depuis la nuit dernière, les équipes de secours et tous les services nécessaires sont mobilisés partout où c'est nécessaire», a déclaré Volodymyr Zelensky. «Jusqu'à présent, au moins 83 blessés ont été recensés depuis minuit. Malheureusement, il y a aussi des morts. Mes condoléances aux familles et aux proches des victimes.»

Contenu tiers
Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres.

«Ils ont complètement perdu la tête»

Selon Kiev, il s'agirait d'une attaque d'une ampleur exceptionnelle. «La Russie a lancé 90 missiles de différents types, dont 36 missiles balistiques, ainsi que 600 drones», a précisé le président ukrainien. «Tous les missiles balistiques n'ont malheureusement pas pu être interceptés. Les frappes les plus importantes ont visé Kiev.»

A lire aussi
«Nous avons dû traverser une rivière remplie de cadavres»
Kényans piégés par la Russie
«Nous avons dû traverser une rivière remplie de cadavres»
Ce pays européen entre en mode «défense totale» contre Poutine
«J'ai mon petit kit d'urgence»
Ce pays européen entre en mode «défense totale» contre Poutine

Des écoles ainsi qu'une centrale hydroélectrique auraient notamment été touchées. Volodymyr Zelensky affirme également que la Russie a utilisé un missile Oreshnik contre la ville de Bila Tserkva, située dans la région de Kiev et peuplée d'environ 200'000 habitants. «Ils ont complètement perdu la tête», a lancé le président ukrainien.

De son côté, le ministère russe de la Défense a affirmé, selon l'agence Interfax, qu'il s'agissait d'une réponse aux «attaques terroristes» ukrainiennes visant des infrastructures civiles en Russie.

Volodymyr Zelensky promet des représailles

Le 13 mai déjà, la Russie avait mené une vaste attaque aérienne contre l'Ukraine, lançant au moins 800 drones à travers le pays. Vingt-quatre personnes avaient alors perdu la vie à Kiev.

Volodymyr Zelensky a également annoncé un renforcement de la défense aérienne ukrainienne. «Nous répondrons à chaque attaque russe», a-t-il assuré. Ces derniers jours, l'armée ukrainienne affirme avoir détruit plusieurs raffineries de pétrole sur le territoire russe lors d'opérations de représailles.

La studio de ARD a été détruit

Les bombardements russes à Kiev dans la nuit de samedi à dimanche ont touché le studio de la chaîne ARD, situé en plein centre-ville. «Il a été gravement endommagé et partiellement détruit, probablement par une onde de choc qui a brisé des vitres, dévasté des pièces et provoqué l'effondrement de murs», indique la chaine de télévision publique allemande. Aucun membre du personnel ne se trouvait dans le studio à ce moment là, ajoute le communiqué.

L'intégrité structurelle du bâtiment abritant le studio ARD doit désormais être évaluée. «Malgré l'ampleur des dégâts, la couverture en direct depuis l'Ukraine se poursuit: la production et la diffusion en direct seront assurées grâce à des solutions techniques mobiles et à des solutions de repli», ajoute ARD.

«Les frappes aériennes russes sont massives et impitoyables depuis des années et font partie de la dure réalité de la vie en Ukraine», a déclaré Vassili Golod, chef du studio ARD à Kiev.

Macron condamne l'attaque

L'utilisation du missile balistique Orechnik, lors de frappes russes contre l'Ukraine dans la nuit de samedi à dimanche, signe «une forme de fuite en avant» de Moscou et «l'impasse de sa guerre d'agression», a réagi Emmanuel Macron sur X.

Ce missile de portée intermédiaire, capable d'emporter une ogive nucléaire, a été tiré dans une nouvelle salve de frappes «contre des objectifs civils en Ukraine», a accusé le président français, alors que le ministère de la Défense russe a affirmé n'avoir visé que des cibles militaires.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Ce qui se cache derrière le succès des microdrinks
Présenté par
Ce qui se cache derrière le succès des microdrinks
Contrer la soif avec du goût
Ce qui se cache derrière le succès des Microdrinks
Dans quels coins la Suisse est-elle aussi urbaine et sans filtre que l'El Raval de Barcelone?
Présenté par
Dans quels coins la Suisse est-elle aussi urbaine et sans filtre que l'El Raval de Barcelone?
6 spots particuliers
Quels coins de Suisse ressemblent à l'El Raval de Barcelone?
Ce à quoi il faut faire attention lors de l'achat d'un e-bike
Présenté par
Ce à quoi il faut faire attention lors de l'achat d'un e-bike
Conseils de pro
Ce à quoi il faut faire attention lors de l'achat d'un e-bike
Ces trois champions des métiers passent à la vitesse supérieure
Présenté par
Ces trois champions des métiers passent à la vitesse supérieure
Son propre institut de cosmétique, un emploi de rêve et un master à l'EPFZ
Ces trois champions des métiers passent à la vitesse supérieure
Quels vins s'accordent avec la cuisine fusion?
Présenté par
Quels vins s'accordent avec la cuisine fusion?
Voyage culinaire
Quels vins s'accordent avec la cuisine fusion?
«C'est dans la tête que tout se joue»
Présenté par
«C'est dans la tête que tout se joue»
Augustin Mettraux en route pour les WorldSkills en menuiserie
«C'est dans la tête que tout se joue»
60 ans de vins valaisans qui rassemblent
Présenté par
60 ans de vins valaisans qui rassemblent
Porte de Novembre
60 ans de vins valaisans qui rassemblent
Et si vous filiez en direction de Bâle le temps d'une journée?
Présenté par
Et si vous filiez en direction de Bâle le temps d'une journée?
Découvrez des villes pleines de charme
Et si vous filiez en direction de Bâle le temps d'une journée?
Des découvertes qui nous concernent tous
Présenté par
Des découvertes qui nous concernent tous
Chronique
Innovation: de la recherche à une solution concrète
L’essentiel sur la prévoyance
Avec vidéo
Présenté par
L’essentiel sur la prévoyance
Prévoir sa retraite
L’essentiel sur la prévoyance
Articles les plus lus
    Articles les plus lus