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Lancé sur l'Ukraine
Qu'est-ce que c'est que le missile Orechnik?

La Russie a lancé son missile Orechnik sur l'Ukraine. Ce missile à moyenne portée peut atteindre une vitesse dix fois supérieure à celle du son et à une portée de 5000 kilomètres.
Publié: il y a 45 minutes
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Ce qu'il faut savoir sur le missile Oreshnik.
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Daniel Macher

Il l'a vraiment fait: le président russe Vladimir Poutine a procédé au lancement du missile Orechnik sur Kiev dans la nuit de samedi à dimanche. Son déploiement avait déjà été annoncé pour décembre 2025. 

Le dirigeant biélorusse Alexandre Loukachenko a déclaré de son côté avoir déployé des missiles à capacité nucléaire sur son territoire. «L'Orechnik est en Biélorussie depuis hier. Et il sera utilisé au combat», a-t-il affirmé lors de son discours annuel devant l'Assemblée populaire à Minsk. Voici ce qu'il faut connaitre sur cette arme:

Qu'est-ce que l'Orechnik?

L'Orechnik est un missile russe à moyenne portée de conception récente. Il a été utilisé pour la première fois en novembre 2024, lorsque la Russie a attaqué, sans charge nucléaire, une usine d'armement située dans la ville ukrainienne de Dnipro. Le président Vladimir Poutine a annoncé en août 2025 le lancement de la production en série de ce système. Ce missile peut être équipé d'une ogive nucléaire.

Quelles sont les capacités de ce missile?

Selon les experts militaires, l'Orechnik se distingue avant tout par ses performances techniques. Il serait capable de voler à une vitesse pouvant atteindre dix fois celle du son et aurait une portée d'environ 5000 kilomètres. Cette combinaison réduit considérablement le délai d'alerte et complique nettement la défense par les systèmes de défense aérienne.

Ce que tu dois savoir sur le missile Oreshnik.

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Quels pays possèdent l'Orechnik ?

Outre la Russie, la Biélorussie s'intéresse également à ce système. En août 2025, le pays avait annoncé qu'il s'entraînerait à l'utilisation de ces armes dans le cadre des manœuvres russo-biélorusses «Zapad-2025». Ces exercices militaires se sont déroulés à proximité des frontières de l'UE et de l'OTAN. 

Pourquoi l'Occident s'inquiète-t-il?

La première utilisation au combat du missile Orechnik a été interprétée par les observateurs comme un signal adressé aux Etats occidentaux, les incitant à fournir à l'Ukraine des armes à plus longue portée et à autoriser leur utilisation sur le territoire russe.

Sur le plan technique, l'Orechnik se situe entre les missiles balistiques classiques et les armes hypersoniques modernes. Son déploiement en Biélorussie déplace les positions de tir potentielles plus à l'ouest, renforçant ainsi surtout leur effet dissuasif stratégique.

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