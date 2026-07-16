Alors que Kiev est à bout, Zelensky divise les Ukrainiens

Des centaines d'Ukrainiens protestent à Kiev et dans d'autres villes contre le renvoi du ministre Mykhaïlo Fedorov. Conflit ouvert avec le général Syrsky, accusé de bloquer les réformes militaires.

AFP Agence France-Presse

L'Ukraine a fait face jeudi à des manifestations de protestation et à des signes de fractures au sein de la hiérarchie militaire après le limogeage du ministre ukrainien de la Défense Mykhaïlo Fedorov, qui a mis en cause frontalement le commandant en chef de l'armée ukrainienne, le général Oleksandre Syrsky.

A l'issue de premières actions de protestation dans la matinée, des centaines d'Ukrainiens se sont de nouveau rassemblés à Kiev et dans d'autres villes dans le contexte de la loi martiale pour soutenir Mykhaïlo Fedorov, mis à la porte dans le cadre d'un remaniement du gouvernement voulu par le président Volodymyr Zelensky.

Il est remplacé par intérim par Ievgueniï Khmara, un responsable ayant fait carrière dans les services de sécurité ukrainiens, le SBU. Le Parlement doit encore se prononcer sur ces changements. «Il sait parfaitement ce dont l'Ukraine a besoin et peut aussi superviser la situation interne au sein des composantes des forces de défense», a fait valoir Zelensky dans son message quotidien à la population, à propos de Ievgueniï Khmara.

Le ministre sortant Mykhaïlo Fedorov, âgé de 35 ans, avait été nommé à son poste il y a seulement six mois. Il était considéré comme un réformateur qui a oeuvré à l'extension du recours à de nouvelles technologies sur le champ de bataille, notamment aux drones, afin de pallier les pénuries d'effectifs et de munitions.

«Diviser le pays»

«Pour une certaine raison, c'est le ministre de la Défense le plus efficace qu'ils ont décidé de destituer. C'est très étrange», a commenté auprès de l'AFP Viktoria Ossypenko, une manifestante de 24 ans interrogée dans la capitale ukrainienne. Elle soutient le jeune ministre sortant face à son rival, Oleksandre Syrsky, qui, juge-t-elle, «aime se battre avec des hommes plutôt qu'avec des drones» et ne fait qu'«estropier davantage d'Ukrainiens».

Plusieurs centaines de personnes ont scandé «à bas Syrsky!» et «le pouvoir au peuple !» sur une place du centre-ville de Kiev dans la soirée, ont constaté des journalistes de l'AFP. Dans la matinée, la foule criait au même endroit «honte !» et «rendez Fedorov!». Selon les médias ukrainiens, des manifestations de soutien au ministre sortant ont eu lieu dans plusieurs autres grandes cités, dont Odessa (sud), Kharkiv (nord-est), Dnipro (centre-est) et Lviv (ouest).

Mykhaïlo Fedorov est quant à lui apparu jeudi à l'occasion d'une conférence de presse dans laquelle il a confirmé que son conflit avec Oleksandre Syrsky avait été la cause de son départ. Ce dernier, âgé de 60 ans et à son poste depuis 2024, est accusé par ses détracteurs de défendre une vision trop traditionnelle des opérations militaires et d'avoir peu d'égards pour la vie des soldats.

En t-shirt noir devant un écran sur lequel défilaient des images de drones, Mykhaïlo Fedorov a reproché devant les journalistes, dont ceux de l'AFP, au général Syrsky d'avoir «bloqué» ses initiatives. «Au lieu de chercher comment vaincre la Russie de manière asymétrique, (...) il a trouvé le moyen de diviser le pays», a-t-il lancé, tout en admettant qu'il avait aidé à «sauver» l'Ukraine au début de l'invasion russe en 2022. Face à ces tensions, le président Zelensky a appelé jeudi à préserver «l'unité» au sein du commandement militaire, regrettant que les deux parties, Mykhaïlo Fedorov et le général Syrsky, ne l'aient pas «trouvée».

«Brouille» avec les généraux

Le départ de Mykhaïlo Fedorov suscite des interrogations quant à l'avenir de la stratégie ukrainienne à un moment où l'avancée des troupes russes sur le front, lente mais constante, connaît actuellement un essoufflement et où les frappes effectuées par les deux pays montent en puissance.

Dans un rare commentaire public émanant du sommet de la hiérarchie militaire, le commandant des forces interarmées ukrainiennes, Mykhaïlo Drapaty, a loué l'action de Mykhaïlo Fedorov et a réclamé la poursuite de la transformation qu'il a engagée. Contesté, Oleksandre Syrsky a pour sa part défendu son bilan et exhorté à se «concentrer sur la guerre», tout en remerciant le ministre sortant «pour son travail».

Zelensky avait confié en janvier à Mykhaïlo Fedorov la tâche d'insuffler une énergie nouvelle à la machine de guerre ukrainienne. Mais celui-ci «s'est brouillé avec divers généraux ainsi qu'avec différents fournisseurs de drones», a déclaré à l'AFP le politologue Anatoliï Oktyssiouk. Un militaire ukrainien servant sur le front a confié à l'AFP, sous couvert d'anonymat, ne pas comprendre ce départ et ne pas avoir constaté de manquements chez Mykhaïlo Fedorov qui auraient pu le justifier.

Il craint que cette nouvelle transition n'ait des conséquences négatives sur le terrain et se demande «si le drone nécessaire arrivera à temps, si le matériel requis sera acheté, si la réforme visant à remplacer les humains par des machines se poursuivra». Le départ de Mykhaïlo Fedorov en a déjà entraîné d'autres : ceux de Serguiï Sternenko, un conseiller du ministère de la Défense, et du commandant en second de l'armée de l'air ukrainienne, Pavlo Ielizarov.



