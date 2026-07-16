La Chine fournit des drones à la Russie et, depuis peu, à l'Ukraine également, ce qui lui rapporte des milliards. En raison des pénuries d'approvisionnement en Europe, Kiev est désormais autorisée à acheter des composants chinois grâce à des fonds de l'UE.

Jackpot pour Pékin qui arme la Russie… et désormais l'Ukraine

Jackpot pour Pékin qui arme la Russie… et désormais l'Ukraine

Janine Enderli

C'est un double jeu particulièrement lucratif: la Chine approvisionne à la fois la Russie et l'Ukraine en drones, tirant ainsi pleinement profit du conflit. Selon des informations révélées par le «Financial Times», Kiev a désormais l'autorisation d'utiliser une partie d'un prêt de défense de l'Union européenne de 6 milliards d'euros pour acheter des composants de drones directement en Chine.

Pour l'instant, ni la Commission européenne ni le ministère ukrainien de la Défense n'ont officiellement confirmé cet accord. Pourtant, le quotidien financier britannique affirme tenir de deux sources concordantes que la première tranche d'un vaste programme d'aide à la défense de 60 milliards d'euros sera bel et bien allouée à l'achat de ces pièces de drones chinoises.

L’industrie européenne de l’armement est-elle trop lente?

La raison de ce choix est simplele: l’industrie européenne de l’armement s'avère visiblement incapable de fournir les pièces nécessaires à la vitesse requise.

Bien que l’UE critique la Chine en la qualifiant de «facteur clé de la guerre menée par la Russie», l’Europe elle-même dépend de la technologie de Pékin, indique le rapport.

Pékin approvisionne les deux parties belligérantes

Si, selon les chiffres officiels, les drones ukrainiens sont responsables d’environ 80% des pertes russes sur le champ de bataille, l’Ukraine semble néanmoins dépendre de pièces en provenance de Chine que le marché européen et ses alliés ne peuvent pas produire aussi rapidement, explique le «Financial Times». C’est pourquoi une dérogation a été accordée pour l’achat de pièces chinoises.

Fait marquant: dès 2023 et 2024, la Chine a livré à la Russie des composants militaires d’une valeur de 63 millions de dollars, comme l’a rapporté le «Telegraph». La Chine tire donc profit de ses livraisons aux deux parties belligérantes.