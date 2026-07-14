La Première ministre ukrainienne Ioulia Svyrydenko a démissionné avec l’accord du Parlement, dans le cadre d’un remaniement voulu par Volodymyr Zelensky. Son successeur n’est pas encore connu.

Coup de théâtre en Ukraine: la Première ministre démissionne

Coup de théâtre en Ukraine: la Première ministre démissionne

AFP Agence France-Presse

La Première ministre ukrainienne Ioulia Svyrydenko a officiellement démissionné mardi avec l'accord du Parlement, dans le cadre d'un remaniement gouvernemental voulu par le président Volodymyr Zelensky.

«La résolution» approuvant la démission de Ioulia Svyrydenko «a été adoptée», a fait savoir le Parlement ukrainien sur son site internet. Annoncé dimanche par Volodymyr Zelensky dans le cadre d'«une nouvelle stratégie politique», sans plus de détails, ce remaniement intervient alors que le président ukrainien n'a pas encore désigné de successeur à la cheffe du gouvernement.

Défense du bilan

«Merci à tous pour votre soutien. Ce fut un honneur de travailler pour l'Ukraine», a réagi Ioulia Svyrydenko sur les réseaux sociaux, dans un message accompagné d'une photo d'elle au sein du parlement, formant un coeur avec ses mains. Dans un autre message, elle a défendu son bilan, mettant notamment en avant la gestion de la crise énergétique au cours de l'hiver dernier malgré les dégâts causés aux infrastructures par les bombardements russes, ainsi que les progrès enregistrés en matière de croissance économique.

Dimanche, Volodymyr Zelensky s'était dit «reconnaissant» envers la Première ministre, nommée en juillet dernier, indiquant lui avoir «proposé de prendre la tête d'un nouveau domaine important des relations avec un partenaire clé», sans préciser lequel ni révéler l'identité de son éventuel successeur. Selon plusieurs médias ukrainiens, l'ex-Premier ministre et actuel ministre de l'Energie Denys Chmygal, le ministre de la Transformation numérique Mikhaïlo Fedorov, le maire de Kharkiv Igor Terekhov et Serguiï Koretsky, directeur général du groupe public Naftogaz, figurent parmi les candidats évoqués pour diriger le prochain gouvernement.