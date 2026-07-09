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Patriot coûteux
Zelensky doit régler les détails techniques pour fabriquer ses missiles

Volodymyr Zelensky a annoncé jeudi qu'il restait des obstacles techniques avant que l'Ukraine ne commence à produire des missiles Patriot. Cette décision fait suite à un accord avec Donald Trump au sommet de l'Otan à Ankara.
Publié: il y a 20 minutes
La fabrication des missiles Patriot par Kiev bloque sur la technique.
Photo: keystone-sda.ch
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AFP Agence France-Presse

Des accords sur «les aspects techniques» doivent encore être trouvés pour que l'Ukraine commence à produire des missiles Patriot, a indiqué jeudi le président Volodymyr Zelensky au lendemain d'une rencontre avec son homologue américain en marge du sommet de l'Otan à Ankara. Le président Donald Trump a annoncé mercredi devant la presse, au côté de Zelensky, qu'il allait autoriser Kiev à fabriquer des missiles pour ces systèmes indispensables à l'interception des missiles balistiques russes qui frappent l'Ukraine.

«Maintenant, après notre accord avec le président (américain Donald Trump), nos équipes, nos diplomates, le ministère des Affaires étrangères et le ministère de la Défense doivent se mettre d'accord sur tous les aspects techniques restants», a déclaré Zelensky dans un message audio en réponse aux questions de journalistes. Il a aussi décrit sa rencontre avec Trump comme «constructive», alors que les deux hommes ont longtemps entretenu des relations houleuses.

Des missiles coûteux

Le président américain n'a pas précisé sous quelles conditions ni à quelle échéance une licence pour produire les missiles PAC-3 pour les systèmes Patriot serait accordée. Il n'est pas clair si l'Ukraine dispose des capacités pour fabriquer ces coûteux missiles à court terme.

Le président ukrainien a dit jeudi vouloir travailler pour obtenir cette capacité «le plus vite possible, et commencer la production en Ukraine». Mais la production de ces missiles sur le sol ukrainien prendra nécessairement plusieurs années et ne peut répondre aux besoins immédiats de Kiev, alors que la guerre au Moyen-Orient a épuisé les stocks américains. Selon le centre de réflexion américain FPRI, il faut compter 24 mois pour la production d'un missile PAC-3 MSE, et 30 mois pour la production de son moteur.

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