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Confidences entre Xi et Trump
Vladimir Poutine pourrait finir par «regretter» l'invasion de l'Ukraine

Xi Jinping aurait confié à Donald Trump que Vladimir Poutine pourrait regretter l’invasion de l’Ukraine. Ces propos surviennent avant la visite du président russe en Chine.
Publié: 11:44 heures
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Dernière mise à jour: il y a 56 minutes
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Poutine regretterait l'invasion de l'Ukraine selon Xi Jinping.
Photo: IMAGO/ZUMA Press
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Olalla Piñeiro TrigoJournaliste Blick

Vladimir Poutine pourrait «regretter» l'invasion de l'Ukraine. C'est ce qu'aurait confié Xi Jinping à Donald Trump lors de sa visite ces derniers jours à Pékin, rapporte le «Financial Times». Selon le média américain, qui sort l'information à quelques heures de la visite du président russe en Chine, ces propos émanent de discussions approfondies entre les deux délégations.

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Le président américain aurait par ailleurs suggéré à son homologue de lancer une fronde contre la Cour pénale internationale, à laquelle il s'est déjà attaqué en sanctionnant ses magistrats. Le républicain accuse l'instance judiciaire d'actions illégales et infondées, notamment contre Israël.

Poutine affaibli

Après plus de quatre ans de guerre, Poutine se retrouve fragilisé. La Russie fait face à des pertes militaires colossales, son offensive sur le front ralentit, tandis que son économie dégringole. 

Tout soutien est donc bon à prendre pour le chef du Kremlin. Au menu des discussions du 19 mai entre les puissances russe et chinoise: le renforcement de leur collaboration, bien sûr, mais aussi l'Iran et le pétrole.

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