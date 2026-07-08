L'armée américaine annonce avoir lancé de nouvelles frappes contre l'Iran
L'armée américaine a annoncé avoir lancé de nouvelles frappes contre l'Iran mercredi pour «affaiblir la capacité» de Téhéran à cibler des navires commerciaux dans le détroit d'Ormuz, après que Donald Trump a déclaré que Washington allait «frapper fort» dans la nuit.
«Les forces américaines ont commencé à mener de nouvelles frappes contre l'Iran afin d'affaiblir davantage sa capacité à entraver la liberté de navigation dans le détroit d'Ormuz. Les Etats-Unis tiennent l'Iran pour responsable des récentes agressions injustifiées contre des navires commerciaux et des équipages civils transitant librement sur une voie de navigation internationale vitale», a écrit l'armée américaine sur X.
Source: AFP
Selon Trump, les Etats-Unis vont frapper «fort» l'Iran cette nuit
Donald Trump a affirmé mercredi que les Etats-Unis allaient frapper «fort» l'Iran cette nuit, à l'issue du sommet de l'Otan à Ankara. «Nous allons les frapper fort cette nuit», a déclaré le président américain devant la presse, interrogé sur la reprise des frappes américaines contre l'Iran.
Source: ATS
Donald Trump affirme que le cessez-le-feu avec l'Iran est «terminé»
Le président américain Donald Trump a affirmé mercredi à Ankara que le cessez-le-feu avec l'Iran était «terminé», ouvrant toutefois la porte à une reprise éventuelle des discussions. «En ce qui me concerne, c'est terminé», a-t-il lancé au deuxième jour d'un sommet de l'OTAN.
«C'est juste une perte de temps de discuter avec eux, ce sont des menteurs», a-t-il ajouté. Le locataire de la Maison Blanche a toutefois laissé entendre que les négociateurs pourraient poursuivre les discussions, après l'avoir consulté.
Jared Kushner et Steve Witkoff sont «de bons négociateurs, ils veulent négocier», a-t-il ainsi affirmé, mais «ils doivent revenir vers moi». Le président américain n'a pas eu de mots assez durs contre les dirigeants iraniens qu'il a qualifiés d'«ordures» avec qui il refusait désormais de discuter.
«Je ne veux plus avoir affaire à eux, ce sont des ordures. (...) ce sont des malades», a-t-il encore affirmé. Ils sont vicieux, ce sont des gens violents, et s'ils avaient l'arme nucléaire, ils l'utiliseraient», a-t-il ajouté. «Tout le monde est d'accord: pas d'arme nucléaire. On passe un marché. Ils sortent, plaisantent devant la presse, ils disent qu'on n'en a même jamais parlé. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond chez eux, ils sont fous», a-t-il encore déclaré.
Source: AFP
L'Iran réplique aux frappes américaines au Koweït et à Bahreïn
Plusieurs explosions ont retenti à travers Bahreïn mercredi, a indiqué un journaliste de l'AFP, après que les autorités ont déclenché les sirènes d'alerte aérienne pour avertir d'une attaque.
Des détonations «fortes» ont été entendues dans le nord de l'Etat insulaire du Golfe, a précisé ce journaliste, après que l'Iran a dit avoir attaqué des bases américaines au Koweït et à Bahreïn en riposte à des frappes américaines sur son sol, faisant suite à des tirs iraniens sur des navires dans le détroit d'Ormuz. La dernière attaque iranienne signalée par Bahreïn remonte au 28 juin, quand le petit Etat avait annoncé avoir intercepté des drones et des missiles.
Les Gardiens de la révolution iraniens ont, eux, annoncé avoir frappé 85 installations sur des bases militaires des Etats-Unis au Koweït et à Bahreïn. «En première riposte à cette agression, la Marine et la Force aérospatiale du Corps des Gardiens de la Révolution islamique (IRGC) ont mené une opération conjointe à l'aide de missiles et de drones, frappant 85 installations militaires américaines stratégiques» et abattant un drone MQ-9, indique un communiqué diffusé par la télévision officielle Irib.
Source: AFP
L'Iran fait état d'un appel entre son chef de la diplomatie et le Premier ministre qatari
Le ministre iranien des Affaires étrangères s'est entretenu mercredi avec le Premier ministre du Qatar, selon la diplomatie iranienne, sur fond de cessez-le-feu fragilisé par de nouvelles frappes entre la République islamique et les Etats-Unis.
Lors de cette conversation téléphonique, Abbas Araghchi et Cheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani ont «souligné l'importance de l'utilisation des capacités diplomatiques (...) et ont insisté sur la nécessité de maintenir les contacts et la coordination afin d'éviter une escalade des tensions dans la région», a précisé le ministère iranien des Affaires étrangères dans un communiqué.
Le Qatar avait accusé mardi l'Iran d'avoir ciblé un de ses méthaniers au large des côtes d'Oman et convoqué le chargé d'affaires à Doha.
Source: AFP
Trump assure que les nouveaux affrontements prendront fin «très rapidement»
Les nouveaux affrontements qui ont éclaté entre les Etats-Unis et l'Iran malgré la trêve prendront fin «très rapidement», a déclaré mercredi Donald Trump à l'issue d'un sommet de l'Otan à Ankara.
«Je pense que ce qui se passe va prendre fin très rapidement», a dit le président américain, assurant ne pas penser que «la guerre va recommencer». «Ils ont frappé quelques navires et donc on les a frappés beaucoup plus fort, mais nous n'avons pas l'intention de continuer sur le long terme», a-t-il ajouté.
Source: AFP
Les attaques iraniennes n'ont fait ni blessé américain ni dégât majeur
Les dernières attaques lancées par l'Iran n'ont fait aucune victime américaine et n'ont causé aucun dégât majeur aux installations, a déclaré mercredi un responsable militaire américain.
«Tous les missiles et drones tirés par l'Iran ont été interceptés ou n'ont pas réussi à causer de dégâts majeurs», a-t-il indiqué à l'AFP sous couvert de l'anonymat.
Source: AFP
Le Liban exige le retrait d'Israël de deux «zones pilotes»
Le Liban exige qu'Israël se retire de deux «zones pilotes» dans le sud du pays avant de participer à un nouveau cycle de pourparlers prévu à Rome, a indiqué mercredi une source diplomatique au courant des négociations à l'AFP. L'Italie et Israël ont annoncé que ces négociations se tiendraient les 15 et 16 juillet à Rome, mais les autorités libanaises n'ont pas encore annoncé leur position.
Source: AFP
6000 marins encore bloqués à Ormuz d'après l'agence maritime de l'ONU
L'Organisation maritime internationale (OMI), agence de l'ONU chargée de la sécurité en mer, a évalué mercredi à environ 6000 le nombre de marins toujours bloqués dans le Golfe, dans un message condamnant la reprise des hostilités dans la région et le détroit d'Ormuz.
«Ces attaques ne font qu'exacerber la peur, l'incertitude et la tension psychologique que subissent déjà les quelque 6.000 marins qui restent bloqués à bord de navires incapables de quitter le Golfe en toute sécurité», a déclaré Arsenio Dominguez, secrétaire général de l'OMI dans un communiqué.
Ce dernier a également exhorté les différents acteurs "à éviter d'exposer les marins à des dangers inutiles en faisant transiter leurs navires par le détroit".
Ces déclarations font suite à celles mercredi du président américain Donald Trump affirmant que le cessez-le-feu avec l'Iran est "terminé", après de violents échanges de frappes entre les deux camps y compris des tirs sur des navires commerciaux transitant par le détroit d'Ormuz.
Source: AFP
Un membre des Gardiens de la Révolution tué après des frappes américaines
Des frappes américaines menées mercredi contre l'Iran ont coûté la vie dans le sud-ouest du pays à un membre de la marine des Gardiens de la Révolution, selon l'agence de presse gouvernementale Irna.
«Un membre des Gardiens, Mohammad Reza Khazini, a été touché par des éclats d'obus et est tombé en martyr alors qu'il affrontait des drones ennemis» à Mahshahr, ville portuaire située non loin de l'Irak, indique Irna, citant un communiqué des Gardiens, l'armée idéologique de la République islamique d'Iran.
Source: AFP
Des explosions entendues près de la seule centrale nucléaire civile iranienne
L'agence de presse iranienne Mehr a fait état mercredi d'une série d'explosions d'origine indéterminée à ce stade dans la ville portuaire de Bouchehr, qui compte la seule centrale nucléaire civile d'Iran, après une reprise des hostilités entre l'Iran et les Etats-Unis.
«Des explosions ont été entendues à Bouchehr et dans les environs», a écrit Mehr sans plus de précisions. Dans le sud-ouest de l'Iran, Bouchehr est située au large de l'île de Kharg, principal terminal pétrolier par lequel transite en temps normal 90% du brut iranien.
Source: AFP
Le Koweït condamne les attaques iraniennes répétées sur son sol
Le Koweït a condamné mercredi les attaques iraniennes sur son territoire, estimant qu'elles compromettaient les efforts de désescalade dans la région, après que Téhéran a revendiqué des frappes contre des bases américaines dans le pays et à Bahreïn.
Le ministère koweïtien des Affaires étrangères a exprimé dans un communiqué «sa plus ferme condamnation et dénonciation des attaques répétées et illicites de l'Iran», ajoutant que «la poursuite de ces attaques effrontées – à un moment où des efforts régionaux et internationaux de désescalade sont en cours – compromettait systématiquement les efforts visant à réduire les tensions».
Source: AFP
L'Iran revendique des frappes à Bahreïn
L'Iran a revendiqué mercredi des frappes contre le Bahreïn, pays du Golfe qui abrite une base américaine, en représailles au bombardement par les Etats-Unis du territoire iranien, que Téhéran présente comme une violation du protocole d'accord visant à mettre fin à la guerre.
«En représailles à l'agression de l'ennemi américain» contre l'Iran «et à la violation de l'accord», conclu le 17 juin entre Téhéran et Washington, «les drones de l'armée ont attaqué les forces ennemies américaines situées sur la base Cheikh Isa», a déclaré l'armée iranienne dans un communiqué relayé par l'agence officielle Irna, peu après que des explosions ont été entendues à Bahreïn.
Source: AFP
Les frappes américaines en Iran étaient «absolument nécessaires», affirme le chef de l'OTAN
Les dernières frappes américaines en Iran étaient «absolument nécessaires», a affirmé mercredi à Ankara le secrétaire général de l'OTAN Mark Rutte.
«Je pense que c'était absolument nécessaire, parce que lorsqu'il y a un cessez-le-feu et que l'Iran le viole quasiment ouvertement, on a vu ce qui s'est passé hier avec des navires qui ont été touchés», a-t-il déclaré devant la presse au deuxième jour d'un sommet de l'Alliance.
«Je pense qu'il est totalement crucial que les Etats-Unis réagissent avec fermeté», a-t-il insisté. Le secrétaire général de l'OTAN a également dit s'attendre de la part des Alliés de l'OTAN qu'ils réaffirment «que l'Iran ne doit absolument jamais mettre la main sur une capacité nucléaire».
Cette affirmation, selon des diplomates de l'Alliance, correspond au contenu de la déclaration finale du sommet de l'OTAN, qui doit être adopté jeudi au deuxième et dernier jour de ce sommet. «Le principe de la liberté de navigation doit être respecté, de sorte que le détroit d'Ormuz soit de nouveau entièrement ouvert», a ajouté Mark Rutte.
Source: AFP