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Une démarche secrète
Voici le plan dérouant de Trump et Netanyahu pour l'Iran

Un plan secret israélo-américain visait à remettre l'ancien président iranien Mahmoud Ahmadinejad au pouvoir, selon une enquête du «New York Times». Mais tout ne se serait pas passé comme prévu.
Publié: 19:02 heures
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Netanyahu et Trump ont élaboré un plan secret.
Photo: Getty Images
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Olalla Piñeiro TrigoJournaliste Blick

Remplacer l'actuel président iranien par un ancien. Voici la véritable intention des Etats-Unis et d'Israël lorsqu'ils ont frappé l'Iran le 28 février dernier, d'après les conclusions d'une enquête du «New York Times». Et la personne qu'ils avaient en tête n'est pas n'importe qui: il s'agirait de l'ancien président, Mahmoud Ahmadinejad. L'Iranien aurait même été consulté. 

Un choix qui semble particulièrement déroutant, compte tenu de ses positions anti-israéliennes et anti-américaines incendiaires. Le dirigeant iranien s'est illustré par ses discours virulents à répétition contre le sionisme, qualifiant fréquemment Israël de «honte pour l'humanité» et appelant à sa dissolution.

Son monologue d'une demi heure, qui s'attaquait à l'essence d'Israël et à ses actions «racistes», a même provoqué un tollé à l'ONU en 2009, et plus largement dans le monde diplomatique. A noter qu'à la tête du République islamique (2005-2013), Mahmoud Ahmadinejad a accéléré le programme iranien d'enrichissement de l'uranium, combattu avec ferveur par les USA et Israël. 

Une coupure avec Téhéran

Malgré tout, les deux puissances alliées ont décidé de miser sur lui. En effet, Mahmoud Ahmadinejad incarnait une sorte d'espoir, au vu de sa rupture récente avec Téhéran. Il a multiplié les critiques contre le régime, l'accusant notamment de corruption. Résultat: il a été écarté de plusieurs élections présidentielles, et placé sous étroite surveillance, étant assigné à résidence. 

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A noter aussi que son étrange silence depuis la Guerre des douze jours en été 2025 et ses compliments à Donald Trump dans une lettre ouverte ont alimenté les spéculations sur un potentiel retour sur la scène politique. L'ex-dirigeant combatif a-t-il délibérément joué la carte de la discrétion pour se rapprocher secrètement des Etats-Unis? 

Un plan qui a échoué

Dans tous les cas, la stratégie israélo-américaine ne se serait pas déroulée comme prévu, relève le NYT. Tout d'abord, les deux alliés pensaient gagner cette guerre rapidement, sous-estimant la réaction iranienne. Le média américain estime aussi que le choix de Mahmoud Ahmadinejad était contesté par plusieurs conseillers politiques de l'administration Trump. 

Par ailleurs, Mahmoud Ahmadinejad aurait été grièvement blessé à la suite d'un raid israélien qui a frappé son domicile, selon le NYT. Une démarche visant à lui permettre d'échapper à son assignation à résidence. Mais depuis, le dirigeant conservateur semble avoir disparu des radars. Et avec lui, ses ambitions de pouvoir. Son état de santé reste néanmoins flou: sa mort avait d'abord été annoncée, avant d'être démentie.

Interrogé par le «New York Times», le Mossad n'a pas souhaité s'exprimer. 

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