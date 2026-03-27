La popularité de Trump s'effondre, même ses bastions républicains fléchissent et des atouts structurels pourraient faire basculer la situation. Les élections de mi-mandat sont cruciales: le système va-t-il s'écrouler ou permettre à Trump de se maintenir au pouvoir?

Chiara Schlenz

La Floride devient plus stratégique que jamais. Comble de l'ironie: c'est là que les Républicains ont remporté les élections au poste de gouverneur en 2022 avec 19% d'avance et où Donald Trump a triomphé haut la main en 2024. Mais soudain, les circonscriptions se redistribuent, même dans un district proche de Mar-a-Lago, la résidence d'adoption du président américain. Les Républicains ont perdu deux sièges lors d'élections partielles et subi plus d'une vingtaine d'autres défaites locales à travers le pays.

Ce sont des élections mineures, mais elles envoient un signal fort: même dans les bastions républicains, le parti commence à s’effriter, car seulement 36% de la population américaine soutient encore Trump sur la question cruciale de l’inflation. A l'inverse, 62% rejettent sa politique en la matière.

Globalement, la cote de popularité du président a chuté à environ 40%, soit une baisse de 20 points, d'après les sondages Ipsos et Reuters. D'autres sondages le placent également en zone négative, avec des scores oscillant entre -14 et -18 points. 66% des personnes interrogées sur la guerre en Iran la jugent inutile. Par conséquent, quelques voix conservatrices disent se préparer à un «massacre» lors des élections de mi-mandat.

Historiquement, c'est un signal d'alarme majeur. Les élections de mi-mandat de novembre fonctionnent presque mécaniquement: si la cote de popularité d'un président chute sous les 45% environ, son parti perd un nombre significatif de sièges au Sénat et à la Chambre des représentants. Barack Obama a perdu 63 sièges à la Chambre en 2010, et Donald Trump lui-même en a perdu 40 en 2018. La logique est simple: les électeurs considèrent les élections de mi-mandat comme une soupape de sécurité. Trump est-il sur le point d'être battu?

Quatre sièges décisifs

C’est précisément là que résident les espoirs des Démocrates. Selon les sondages Ipsos, YouGov et de l’université Quinnipiac, actuellement, les Démocrates sont donnés gagnants aux élections de mi-mandat avec au moins trois points d’avance. Les 435 sièges de la Chambre des représentants sont à renouveler en novembre, ainsi que 33 sièges au Sénat. La situation de départ est extrêmement serrée, les Républicains détiennent la Chambre des représentants avec une marge de seulement trois sièges. Un gain net de quatre sièges suffirait aux Démocrates pour reprendre la majorité. En d'autres termes, un basculement minime suffirait à fragiliser le pouvoir de Trump.

La dynamique actuelle semble confirmer ce scénario. Lors des élections partielles, les courses aux postes de gouverneurs et les scrutins locaux, les démocrates ont systématiquement obtenu de meilleurs résultats que prévu depuis 2025, même dans des Etats comme l'Iowa ou la Louisiane, qui ont pourtant clairement voté pour Trump en 2024. De plus, Trump ne figure même pas sur le bulletin de vote, ce qui pourrait être fatal. L'expérience montre que ses partisans très mobilisés et personnellement engagés se présentent nettement moins aux midterms. Tout cela rapproche de plus en plus la situation actuelle de celle de 2018. A l'époque, les démocrates avaient gagné 41 sièges et récupéré la majorité à la Chambre des représentants. De nombreux analystes évoquent déjà une possible «vague bleue» démocrate, mais cette vague a des limites.

La première limite est celle posée par les registres électoraux. Rien qu'en Floride, les Républicains comptent environ 1,5 million d'électeurs inscrits de plus que les Démocrates. A cela s'ajoute un financement nettement supérieur, avec plus de dons, des campagnes plus offensives et une mobilisation plus efficace. Et même face à la crise actuelle, Républicains conservent un avantage sur la question cruciale de l'économie. En effet, 38% des personnes interrogées à ce sujet disent leur faire confiance, contre seulement 34% pour les Démocrates. Le frustration des électeurs vis-à-vis de Trump ne signifie pas automatiquement qu'ils accordent plus de confiance à l'opposition.

Trump change les règles du jeu

A ce stade, une deuxième limite entre en jeu: le pouvoir institutionnel. Avec le «Save America Act», Trump tente de modifier lui-même les règles du jeu. Les électeurs devront présenter des documents – un passeport ou un acte de naissance – lors de leur inscription sur les listes électorales, ainsi qu'une pièce d'identité au moment de voter. Il veut aussi restreindre le vote par correspondance, impactant particulièrement les électeurs les plus modestes, les minorités et les jeunes, traditionnellement acquis aux démocrates.

Enfin, la troisième limite, le Sénat, demeure un risque pour les démocrates. Pour y gagner la majorité, ils doivent remporter plusieurs Etats républicains comme la Caroline du Nord, l'Ohio ou l'Alaska, qui ont clairement voté pour Trump en 2024, parfois avec une avance à deux chiffres.

C’est précisément là que réside la véritable tension de ces élections de mi-mandat. Si les démocrates gagnent la Chambre des représentants, ils pourront bloquer l'agenda de Trump, lancer des commissions d'enquête et faire pression par le biais d'assignations. Si les républicains perdent aussi le Sénat, Trump sera de facto incapable d'agir: plus de juges, de ministres, ni de législation. Mais si les républicains conservent les deux chambres – malgré 40% d'approbation –, ce serait un séisme politique d'une toute autre nature.