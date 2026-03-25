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Circonscription de Mar-a-Lago
Victoire démocrate dans le fief de Donald Trump

Les démocrates ont remporté la circonscription de Mar-a-Lago en Floride, résidence de Donald Trump. Emily Gregory a battu le républicain Jon Maples, marquant une victoire symbolique à huit mois des élections de mi-mandat.
Publié: il y a 49 minutes
Photo: keystone-sda.ch
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AFP Agence France-Presse

L'opposition démocrate a remporté mardi la circonscription où se trouve la résidence de Mar-a-Lago de Donald Trump en Floride, selon des projections de médias américains. Dans cette élection législative partielle pour la Chambre des représentants de Floride, la démocrate Emily Gregory s'impose face au républicain Jon Maples, selon CNN et le New York Times.

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Cette élection locale dans le district 87 de Floride prend une dimension symbolique car la circonscription abrite la luxueuse propriété où Donald Trump passe la plupart de ses week-ends. «Les démocrates viennent de reprendre la circonscription de Trump à Mar-a-Lago!», s'est enorgueilli le parti sur X.

Ce scrutin intervient à huit mois des élections fédérales de mi-mandat de novembre, pour lesquelles la majorité républicaine apparaît fragilisée. Les démocrates ont remporté la grande majorité des élections partielles depuis l'arrivée de Donald Trump à la Maison Blanche en janvier 2025, y compris dans un Etat traditionnellement républicain comme le Texas en janvier.

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