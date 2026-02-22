Les forces de l'ordre ont abattu un homme armé qui s'était introduit dans la résidence de Donald Trump en Floride. Le président américain se trouvait, lui, à Washington lorsque l'incident est survenu

Un homme abattu par la police après s'être introduit dans la résidence de Trump

AFP Agence France-Presse

Un homme armé s'étant introduit illégalement dans l'enceinte de la résidence Mar-a-Lago de Donald Trump en Floride a été abattu par les forces de l'ordre, a annoncé dimanche un responsable du Secret Service, en charge de la protection des hautes personnalités politiques américaines.

«Un homme armé a été abattu (...) après avoir pénétré illégalement dans le périmètre sécurisé de Mar-a-Lago tôt ce matin», a déclaré Anthony Guglielmi sur X. Le président américain Donald Trump n'était pas présent sur place au moment des faits. Le président Donald Trump se trouvait au moment des faits dans la capitale, Washington.

Fusil et bidon d'essence

«Vers 1h30 du matin» dimanche, «un homme âgé d'une vingtaine d'années (...) a été aperçu près de l'entrée nord de la propriété Mar-a-Lago, avec ce qui semblait être un fusil et un bidon d'essence», a-t-il précisé. Des agents de l'ordre ont alors confronté l'homme et tiré plusieurs coups de feu. Aucun agent n'a été blessé.

Les autorités vont tenir sous peu une conférence de presse à ce sujet. Lors de la campagne présidentielle de 2024, Donald Trump avait été visé par deux tentatives d'assassinat, dont une en Floride.