DE
FR

L'assaillant était armé
Un homme abattu par la police après s'être introduit dans la résidence de Trump

Les forces de l'ordre ont abattu un homme armé qui s'était introduit dans la résidence de Donald Trump en Floride. Le président américain se trouvait, lui, à Washington lorsque l'incident est survenu
Publié: il y a 58 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 39 minutes
1/2
Un homme armé s'est introduit dans la résidence de Donald Trump à Mar-a-Lago.
Photo: AFP
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Un homme armé s'étant introduit illégalement dans l'enceinte de la résidence Mar-a-Lago de Donald Trump en Floride a été abattu par les forces de l'ordre, a annoncé dimanche un responsable du Secret Service, en charge de la protection des hautes personnalités politiques américaines.

«Un homme armé a été abattu (...) après avoir pénétré illégalement dans le périmètre sécurisé de Mar-a-Lago tôt ce matin», a déclaré Anthony Guglielmi sur X. Le président américain Donald Trump n'était pas présent sur place au moment des faits. Le président Donald Trump se trouvait au moment des faits dans la capitale, Washington.

Contenu tiers
Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes.

Fusil et bidon d'essence

«Vers 1h30 du matin» dimanche, «un homme âgé d'une vingtaine d'années (...) a été aperçu près de l'entrée nord de la propriété Mar-a-Lago, avec ce qui semblait être un fusil et un bidon d'essence», a-t-il précisé. Des agents de l'ordre ont alors confronté l'homme et tiré plusieurs coups de feu. Aucun agent n'a été blessé.

Les autorités vont tenir sous peu une conférence de presse à ce sujet. Lors de la campagne présidentielle de 2024, Donald Trump avait été visé par deux tentatives d'assassinat, dont une en Floride.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Présenté par
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Testez une nouveauté mondiale
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Pour un après-ski élégant
Présenté par
Pour un après-ski élégant
Ces vins accompagnent idéalement les vacances d’hiver
Pour un après-ski élégant
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
Présenté par
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
Du cœur à l’ouvrage
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
L'ex-star du ski Beat Feuz évoque les moments les plus particuliers de sa carrière
Présenté par
L'ex-star du ski Beat Feuz évoque les moments les plus particuliers de sa carrière
Emotionnel, drôle et bizarre
L'ex-star du ski Beat Feuz revient sur les moments insolites de sa carrière
Qui remportera le quiz olympique?
Présenté par
Qui remportera le quiz olympique?
Testez vos connaissances
Qui remportera le quiz olympique?
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Présenté par
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Profiter, malgré le creux de janvier
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Articles les plus lus
    Articles les plus lus