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Un bastion républicain
La surprise des primaires en Floride révèle des failles dans le camp de Trump

La Floride, bastion républicain, est au cœur des primaires américaines. Les démocrates espèrent y regagner du terrain avant les législatives de novembre, malgré un redécoupage électoral favorable aux républicains.
Publié: il y a 16 minutes
Trump descend de l'Air Force One, le dimanche 16 août 2026, à la base aérienne conjointe Andrews, dans le Maryland.
Photo: KEYSTONE
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AFP Agence France-Presse

Des électeurs américains ont voté mardi pour des primaires qui permettront de mesurer si les démocrates peuvent regagner du terrain en Floride, où les républicains comptent sur une nouvelle carte électorale pour conforter leur emprise sur le Congrès lors des législatives de novembre.

Alors que démocrates et républicains y étaient autrefois au coude-à-coude, la Floride a nettement basculé à droite au cours de la dernière décennie: Donald Trump l'a remportée avec 13 points d'avance lors de la présidentielle de 2024 et les républicains dominent les postes d'élus à l'échelle de l'Etat. Mais les démocrates n'ont besoin que de trois sièges supplémentaires à l'échelle nationale pour reprendre la Chambre des représentants en novembre, ce qui confère à la Floride une importance inattendue.

«La tâche ne devrait pas être trop difficile (pour les démocrates) compte tenu de l'évolution du climat politique en leur faveur», estime l'analyste électoral de la chaîne NBC, Steve Kornacki. «Mais les républicains peuvent changer la donne si leur charcutage électoral en Floride porte ses fruits. En clair, ils ont désespérément besoin de chaque siège supplémentaire qu'ils peuvent obtenir», ajoute-t-il, en référence au redécoupage devant leur permettre d'avoir quatre députés de plus au Congrès en novembre.

La Floride compte actuellement 20 députés républicains sur 28 circonscriptions. Avec la nouvelle carte, ce chiffre pourrait passer à 24 – le nouveau découpage contraignant des élus démocrates sortants à se présenter dans des circonscriptions nettement plus favorables aux républicains. Première surprise: l'élue locale Angie Nixon, issue de la gauche du Parti démocrate, a battu l'ancien combattant Alexander Vindman et affrontera donc la républicaine Ashley Moody en novembre. L'aile gauche du Parti a récemment engrangé plusieurs victoires lors de primaires ailleurs dans le pays. Donald Trump a qualifié Alexander Vindman, un témoin clé lors de sa première procédure de destitution, d'«ordure» dans un message publié sur Truth Social pour célébrer cette défaite.

Propos à connotation raciste

Les républicains sont eux aussi confrontés à plusieurs primaires disputées pour la Chambre des représentants. Parmi leurs candidats figurent un élu qui nie des accusations d'agression et de menace de diffusion de «revenge porn», un soutien d'Israël critiqué pour des propos visant les musulmans et une personnalité des réseaux sociaux qui a mené une campagne ouvertement antisémite. A l'échelle de l'Etat, l'ancien député républicain David Jolly, aujourd'hui démocrate et fervent critique de Donald Trump, fait figure de favori pour l'investiture de son parti à l'élection au poste de gouverneur.

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Côté républicain, c'est le député Byron Donalds qui devrait être choisi pour tenter de succéder à l'actuel gouverneur Ron DeSantis, qui ne peut pas se représenter. Il est notamment opposé à James Fishback, un candidat blanc critiqué pour des propos à connotation raciste: il a notamment qualifié Byron Donalds d'«esclave» de ses donateurs.

Fort du soutien de Donald Trump, Byron Donalds a de grandes chances de devenir en novembre le premier gouverneur noir de Floride. Des primaires se tiennent aussi mardi en Alaska et dans le Wyoming. Et en Californie, les électeurs se prononcent lors d'une législative partielle opposant deux démocrates pour remplacer Eric Swalwell, qui a quitté la Chambre des représentants en avril après des accusations de viol, qu'il dément.


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