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Ni dégâts ni blessés signalés
Hawaï a été secouée par un séisme de magnitude 6,0

Un tremblement de terre d'une magnitude de 6,0 a secoué Hawaï vendredi soir. L'épicentre se situait au sud de Honaunau-Napoopoo. Les autorités n'ont signalé ni blessés, ni dégâts, ni risque de tsunami.
Publié: 11:23 heures
Un séisme d'une magnitude de 6,0 a frappé Hawaï vendredi. (Image d'illustration)
Photo: IMAGO/Zoonar
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AFP Agence France-Presse

Un séisme d'une magnitude de 6,0 a frappé Hawaï vendredi, a annoncé l'institut américain de géologie United States Geological Survey (USGS). La secousse s'est produite à une profondeur de 22,4 kilomètres, à environ 12 kilomètres au sud de Honaunau-Napoopoo, sur l'île principale d'Hawaï, a précisé l'USGS. Elle est survenue à 21h46 (07h46 GMT samedi), a-t-il ajouté.

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Il n'y avait aucun risque de tsunami, a déclaré le Centre national d'alerte aux tsunamis. Aucun blessé ni dégât n'a été signalé dans l'immédiat.

Hawaï est une zone sismiquement active malgré sa position au milieu d'une immense plaque tectonique. L'archipel abrite six volcans actifs, dont le Kilauea, qui émerveille régulièrement les touristes en hélicoptère venus admirer ses spectacles de lave en fusion. C'est également à Hawaï que se trouve le Mauna Loa, le plus grand volcan du monde.


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