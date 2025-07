Un fort tremblement de terre en Russie déclenche une alerte au tsunami à Hawaï. La journaliste de Blick Darya Vasylyeva s'y trouve actuellement en vacances et nous raconte l'évacuation chaotique de Maui.

1/4 La journaliste pour Blick Darya Vasylyeva est actuellement à Hawaï et a dû évacuer. Photo: Darya Vasylyeva

Daniel Kestenholz et Darya Vasylyeva

Darya Vasylyeva, journaliste pour Blick, est actuellement en vacances à Hawaï. Elle a rapidement appris qu’un grave tremblement de terre de magnitude 8,7 s’était produit en Russie – le plus fort tremblement de terre depuis 2011. Peu après, les autorités hawaïennes ont lancé une alerte tsunami de niveau maximal pour l’ensemble de l’île. «Les gens sont un peu inquiets ici», nous fait savoir Darya. Peu après, elle nous écrit: «Ça s’envenime pas mal ici».

Darya est arrivée sur l'île hawaïenne de Maui seulement hier. Elle prenait tranquillement son déjeuner, avec une vue magnifique sur l’océan, quand soudain tous les téléphones portables des clients, des serveurs et des passants se sont mis à sonner de manière synchronisée et à un volume sonore strident.

«C’est aussi ma première fois»

«Alerte au tsunami de niveau maximal. Vous êtes en danger. Evacuez immédiatement», prévient le message d’urgence. En effet, aux Etats-Unis, les messages d’alerte sont envoyés par le réseau téléphonique et non par un appel d’urgence comme en Suisse. «A quel point faut-il prendre cet avertissement au sérieux?», demande Darya à la serveuse. «Je ne sais pas, c’est la première fois que je reçois une telle alerte. Mais depuis les incendies ici à Maui, nous prenons cette alerte au pied de la lettre».

Les autorités demandent aux gens de s'éloigner de la côte pour se mettre à l'abri. Photo: Darya Vasylyeva

«Nous avons payé, jeté un coup d’œil, qui ne sera pas le dernier avec un peu de chance, à la belle vue sur la plage avec vue et nous nous rendons au parking», nous raconte Darya. Entre-temps, tous les bateaux sont revenus à terre et les surfeurs courent à travers les embouteillages, leurs planches sous le bras.

Il a fallu 40 minutes à Darya pour avancer d’une cinquantaine de mètres sur la route. «Pendant ce temps, le téléphone portable sonne pour la cinquième fois, cette fois avec l’avertissement suivant: 'Il vous reste moins de trois heures avant la première vague attendue. Suivez les itinéraires d’évacuation et rejoignez les hauteurs».

110 mètres au-dessus du niveau de la mer

«Nous sommes en route pour l’hôtel à ce moment-là», poursuit Darya. «Nous ne craignons pas le tsunami, mais nous ne savons pas vraiment ce qui se passera ensuite. Nous fermons donc nos valises que nous n'avons même pas eu le temps de défaire, nous les chargeons dans la voiture et nous montons sur le volcan. Autour de nous, des gens sur des scooters électriques, des vélos et à l’arrière de pick-up, beaucoup d'animaux de compagnie. Une personne aide à repousser des moutons sauvages vers les hauteurs. Les gens parlent à voix basse, mais la tension et l'incertitude sont palpables».

Darya se trouve maintenant à 110 mètres au-dessus du niveau de la mer. Les sirènes hurlent de temps en temps, la police passe, les gens ouvrent leurs chaises de camping. L'attente s'installe. La première vague doit arriver au coucher du soleil.