Un tsunami inonde la ville russe de Severo-Kourilsk

«Soyez forts et restez en sécurité», lance Donald Trump

Dans un rare post publié directement sur la plateforme X, le président Donald Trump a exhorté les habitants des côtes pacifiques américaines à se mettre à l'abri.

https://x.com/realdonaldtrump/status/1950379902789964153?s=46&t=PsZTSQd8U8ZINq9uoNdgbw



«En raison d'un séisme de forte magnitude qui s'est produit dans l'océan Pacifique, une alerte au tsunami est en cours pour les habitants d'Hawaï.» écrit-il. «Un avis de veille au tsunami est en vigueur pour l'Alaska et la côte Pacifique des Etats-Unis.» Et le président américain de conclure: «SOYEZ FORTS ET RESTEZ EN SÉCURITÉ».