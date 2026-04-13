Les autorités thaïlandaises alertent sur la multiplication de faux sites visant les touristes à l'entrée du pays. Ils y paient parfois jusqu'à 90 dollars pour une autorisation pourtant gratuite.

Une sournoise arnaque guette les touristes à la frontière thaïlandaise

Une sournoise arnaque guette les touristes à la frontière thaïlandaise

Une personne sur dix tombe dans le panneau

Nathalie Benn

En Suisse, l'hiver reste tenace cette année. Alors que beaucoup attendent des températures plus douces, les plus chanceux organisent leurs vacances au soleil. La Thaïlande? Pourquoi pas. Mais ceux qui souhaitent s'y rendre doivent être vigilants: les autorités mettent actuellement en garde contre une escroquerie bien précise qui vise de plus en plus de touristes.

Depuis le 1er mai 2025, toute personne étrangère souhaitant se rendre dans le pays doit obtenir une autorisation d'entrée numérique: la Thailand Digital Arrival Card (TDAC). Outre le site officiel du gouvernement, de nombreux sites frauduleux proposent ce sésame contre des frais élevés, rapporte le «Bangkok Post», avec des montants pouvant atteindre 90 dollars US (soit 72,25 francs). En réalité, la TDAC est totalement gratuite.

Une personne sur dix se fait avoir

Malgré des avertissements répétés, au moins 10% des étrangers entrant dans le pays auraient utilisé ces sites, selon le journal thaïlandais qui cite un porte-parole du gouvernement. Il rappelle que les touristes doivent s'inscrire uniquement sur le site officiel de l'immigration, faute de quoi ils s'exposent à des fraudes ou à une usurpation d'identité, les paiements étant illégitimes et les données personnelles pouvant être exploitées par les escrocs.

Il reste toutefois difficile d'identifier les auteurs de ces faux sites, car beaucoup sont hébergés à l'étranger, explique le porte-parole. En collaboration avec d'autres autorités, les responsables thaïlandais tentent de les faire fermer. Les compagnies aériennes sont également invitées à informer les passagers de n'utiliser que les canaux officiels avant d'entrer dans le pays.