DE
FR

Damas sombre dans la crise
Les Kurdes rejettent leurs représentants au futur parlement syrien

Les partis kurdes de Syrie ont rejeté lundi les représentants désignés pour le premier parlement post-Assad. Ils dénoncent une stratégie d’exclusion et critiquent l’accord avec Damas, qui stagne depuis janvier 2026.
Publié: il y a 23 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 22 minutes
Depuis janvier, l'accord d'intégration des institutions kurdes patine.
Photo: IMAGO/Anadolu Agency
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Les partis kurdes de Syrie ont rejeté lundi les membres désignés par une autorité formée par le pouvoir central pour les représenter au premier Parlement de l'ère post-Assad, quelques mois après un accord entre Damas et les Kurdes. Onze personnalités avaient été désignées dimanche pour représenter les zones à forte concentration kurde du nord et du nord-est du pays par des comités locaux sélectionnés par les autorités.

A lire aussi
Dix Turcs membres présumés de l'EI ont été arrêtés en Syrie
Coopération avec la Turquie
Dix Turcs membres présumés de l'EI ont été arrêtés en Syrie
Deux Australiennes inculpées pour avoir détenu une esclave en Syrie
Liées au groupe Etat Islamique
Deux Australiennes inculpées pour avoir détenu une esclave en Syrie

«Ces personnes ne représentent qu'elles-mêmes», ont affirmé les principaux partis kurdes syriens dans un communiqué. Il dénonce «une logique d'exclusion et de marginalisation, à travers la nomination sélective de plusieurs personnalités».

Exclusion des Kurdes

En octobre, les deux-tiers des membres du nouveau Parlement avaient été désignés par des comités locaux mis en place par une Haute commission créée par le président syrien Ahmad al-Chareh. Les régions à majorité kurdes du nord ainsi que la zone druze de Soueïda, dans le sud, avaient été exclues du processus pour des «raisons de sécurité».

Fin janvier, Damas avait conclu avec les Kurdes un accord d'intégration de leurs institutions, notamment de leurs forces armées, au sein de l'Etat syrien, mais sa mise en œuvre piétine. Les Kurdes avaient établi pendant la guerre civile une administration autonome dans de larges pans du nord et du nord-est de la Syrie. Soueïda reste le dernier grand territoire échappant au contrôle du pouvoir central et le principal chef religieux druze, Hikmat al-Hijri, a répété la semaine dernière son opposition au processus électoral.

Consolider le pouvoir l'Ahmad al-Chareh

Le futur Parlement dont le mandat, renouvelable, est de deux ans et demi, comptera 140 membres désignés par des comités locaux et 70 qui doivent encore être nommés directement par le chef de l'Etat. Le processus de nomination a été critiqué comme antidémocratique par des organisations de la société civile.

La formation de ce Parlement devrait consolider le pouvoir d'Ahmad al-Chareh, arrivé à la tête d'une coalition islamiste ayant renversé Bachar al-Assad en décembre 2024, après plus de treize ans de guerre civile. Les nouvelles autorités avaient dissous l'Assemblée du peuple, simple chambre d'enregistrement du pouvoir sous le clan Assad pendant des décennies.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Ce qui se cache derrière le succès des microdrinks
Présenté par
Ce qui se cache derrière le succès des microdrinks
Contrer la soif avec du goût
Ce qui se cache derrière le succès des Microdrinks
Dans quels coins la Suisse est-elle aussi urbaine et sans filtre que l'El Raval de Barcelone?
Présenté par
Dans quels coins la Suisse est-elle aussi urbaine et sans filtre que l'El Raval de Barcelone?
6 spots particuliers
Quels coins de Suisse ressemblent à l'El Raval de Barcelone?
Ce à quoi il faut faire attention lors de l'achat d'un e-bike
Présenté par
Ce à quoi il faut faire attention lors de l'achat d'un e-bike
Conseils de pro
Ce à quoi il faut faire attention lors de l'achat d'un e-bike
Ces trois champions des métiers passent à la vitesse supérieure
Présenté par
Ces trois champions des métiers passent à la vitesse supérieure
Son propre institut de cosmétique, un emploi de rêve et un master à l'EPFZ
Ces trois champions des métiers passent à la vitesse supérieure
Quels vins s'accordent avec la cuisine fusion?
Présenté par
Quels vins s'accordent avec la cuisine fusion?
Voyage culinaire
Quels vins s'accordent avec la cuisine fusion?
«C'est dans la tête que tout se joue»
Présenté par
«C'est dans la tête que tout se joue»
Augustin Mettraux en route pour les WorldSkills en menuiserie
«C'est dans la tête que tout se joue»
60 ans de vins valaisans qui rassemblent
Présenté par
60 ans de vins valaisans qui rassemblent
Porte de Novembre
60 ans de vins valaisans qui rassemblent
Et si vous filiez en direction de Bâle le temps d'une journée?
Présenté par
Et si vous filiez en direction de Bâle le temps d'une journée?
Découvrez des villes pleines de charme
Et si vous filiez en direction de Bâle le temps d'une journée?
Des découvertes qui nous concernent tous
Présenté par
Des découvertes qui nous concernent tous
Chronique
Innovation: de la recherche à une solution concrète
L’essentiel sur la prévoyance
Avec vidéo
Présenté par
L’essentiel sur la prévoyance
Prévoir sa retraite
L’essentiel sur la prévoyance
Articles les plus lus
    Articles les plus lus