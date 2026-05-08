DE
FR

Liées au groupe Etat Islamique
Deux Australiennes inculpées pour avoir détenu une esclave en Syrie

Deux Australiennes ont été inculpées en Australie pour avoir détenu une esclave en Syrie et soutenu des proches liés à l'EI. Selon la police, elles avaient rejoint le groupe en 2014 et «sciemment détenu une esclave» à leur domicile en zone contrôlée.
Publié: 04:37 heures
Des agents de police escortant les deux Australiennes après leur arrestation à leur arrivée à l'aéroport de Melbourne.
Photo: AFP
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Deux Australiennes ont été inculpées pour avoir détenu une esclave en Syrie tout en apportant leur soutien à des membres de leur famille liés au groupe Etat islamique (EI), a déclaré vendredi la police australienne après leur arrestation à Melbourne. La police a indiqué que ces femmes, qui s'étaient rendues en Syrie en 2014 pour rejoindre le groupe EI, avaient «sciemment détenu une esclave chez elles».

Elles sont rentrées en Australie jeudi soir pour la première fois depuis près de dix ans, en provenance d'un camp de détention syrien où elles étaient bloquées depuis la débâcle du groupe Etat islamique. Elles ont été immédiatement arrêtées à l'atterrissage de leur vol Qatar Airways à l'aéroport international de Melbourne.

  • Arrestation à l'aéroport de Sydney

    • La police accuse ces femmes, une mère et sa fille âgées de 53 et 31 ans, de «crimes contre l'humanité» commis alors qu'elles vivaient sous le califat autoproclamé du groupe Etat islamique. La femme de 53 ans s'est rendue «complice de l'achat d'une esclave pour 10'000 dollars américains», a précisé la police fédérale australienne.

    A lire aussi
    Trois femmes proches de jihadistes arrêtées en Australie
    Retour de Syrie
    Trois femmes proches de jihadistes arrêtées en Australie
    Retour imminent en Australie de femmes et enfants liés à l'Etat islamique
    Arrestations prévues
    Retour imminent en Australie de femmes et enfants liés à l'Etat islamique

    La femme de 31 ans a, quant à elle, «sciemment détenu une esclave à son domicile». Une autre femme de 32 ans a été arrêtée à son arrivée, cette fois à l'aéroport de Sydney, et inculpée pour être entrée dans une zone restreinte et avoir rejoint une organisation terroriste. L'Australie a érigé en infraction le fait de se rendre dans la province de Raqqa, bastion du groupe Etat islamique en Syrie, entre 2014 et 2017.

    Au total, quatre femmes et neuf enfants sont rentrés en Australie depuis la Syrie jeudi soir. La quatrième femme du groupe n'a pas été arrêtée.

    «Epouses de l'EI»

    Cette affaire, médiatisée en Australie sous le nom d'«épouses de l'EI», a suscité de vives réactions dans le pays. Le président de la Commission australienne des droits humains, Hugh de Kretser, a exhorté le mois dernier le gouvernement à faciliter le retour de 34 femmes et enfants australiens détenus depuis sept ans dans le camp de Roj.

    Mais d'autres accusent ces femmes d'avoir tourné le dos à l'Australie et estiment qu'elles devraient être laissées à leur sort pour affronter les conséquences de leur choix. «Il s'agit de personnes qui ont fait le choix terrible de rejoindre une organisation terroriste dangereuse et de plonger leurs enfants dans une situation inimaginable», a déclaré le Premier ministre Anthony Albanese mercredi.

    Des ressortissants australiens avaient déjà pu quitter ce camp en 2019, en 2022 et 2025. Des centaines de femmes de pays occidentaux ont été attirées au Moyen-Orient quand le groupe Etat islamique occupait un territoire important au début des années 2010, suivant dans de nombreux cas leurs maris, des combattants jihadistes. L'Australie, le Canada, le Royaume-Uni, la France et d'autres pays peinent encore à décider du sort de leurs citoyens restés bloqués, souvent dans des camps, après la chute du groupe Etat islamique.

    Découvrez nos contenus sponsorisés
    «C'est dans la tête que tout se joue»
    Présenté par
    «C'est dans la tête que tout se joue»
    Augustin Mettraux en route pour les WorldSkills en menuiserie
    «C'est dans la tête que tout se joue»
    60 ans de vins valaisans qui rassemblent
    Présenté par
    60 ans de vins valaisans qui rassemblent
    Porte de Novembre
    60 ans de vins valaisans qui rassemblent
    Et si vous filiez en direction de Bâle le temps d'une journée?
    Présenté par
    Et si vous filiez en direction de Bâle le temps d'une journée?
    Découvrez des villes pleines de charme
    Et si vous filiez en direction de Bâle le temps d'une journée?
    Des découvertes qui nous concernent tous
    Présenté par
    Des découvertes qui nous concernent tous
    Chronique
    Innovation: de la recherche à une solution concrète
    L’essentiel sur la prévoyance
    Avec vidéo
    Présenté par
    L’essentiel sur la prévoyance
    Prévoir sa retraite
    L’essentiel sur la prévoyance
    La folle histoire du Womanizer arrive au cinéma
    Présenté par
    La folle histoire du Womanizer arrive au cinéma
    L'inventeur d'un système d'alerte aux séismes a créé le sextoy le plus vendu au monde
    La folle histoire du Womanizer arrive au cinéma
    Les plus grands pièges minceur passés au crible
    Avec vidéo
    Présenté par
    Les plus grands pièges minceur passés au crible
    Shakes, jus et injections
    Les plus grands pièges minceur passés au crible
    Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
    Présenté par
    Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
    La capsule à vis vaut mieux que sa réputation
    Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
    Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
    Présenté par
    Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
    Un défi ignoré
    Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
    «Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
    Présenté par
    «Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
    Un médecin du sport bâlois démonte les mythes sur l'exercice
    «Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
    Articles les plus lus
      Articles les plus lus