Trois femmes proches de jihadistes arrêtées en Australie

Trois femmes proches de jihadistes de l'Etat islamique ont été arrêtées en Australie jeudi après leur retour de Syrie, où elles avaient passé des années dans un camp de réfugiés.

AFP Agence France-Presse

Trois femmes proches de jihadistes du groupe Etat islamique (EI) de retour de Syrie, après avoir passé plusieurs années dans un camp de réfugiés, ont été arrêtées à leur arrivée en Australie, a annoncé jeudi la police fédérale australienne.

Toutes citoyennes australiennes, elles ont atterri accompagnées de leurs enfants jeudi soir aux aéroports de Sydney et de Melbourne. Ces trois femmes, âgées de 31 et 32 ans pour deux d'entre elles, et de 53 ans pour la troisième, ont été placées en garde à vue, selon la même source.

Une quatrième femme, qui voyageait avec le groupe, n'a pas été arrêtée. La police australienne avait indiqué que certaines des femmes seraient inculpées en vertu de la législation antiterroriste nationale, notamment pour s'être rendues en zone interdite et pour esclavagisme.

De nombreux cas similaires

Des centaines de femmes de pays occidentaux ont été attirées au Moyen-Orient quand le groupe Etat islamique occupait un territoire important au début des années 2010, suivant dans de nombreux cas leurs maris, des combattants jihadistes.

Nombre de pays occidentaux sont confrontés à présent à la question du retour de leurs ressortissants, restés longtemps bloqués après l'effondrement du groupe Etat islamique.



