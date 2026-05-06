Treize femmes et enfants australiens liés à des djihadistes présumés de l'EI vont quitter la Syrie pour rentrer en Australie. Le groupe, basé au camp de Roj, devrait arriver à Sydney et Melbourne jeudi. Le gouvernement prévient que certains seront arrêtés.

Retour imminent en Australie de femmes et enfants liés à l'Etat islamique

Retour imminent en Australie de femmes et enfants liés à l'Etat islamique

ATS Agence télégraphique suisse

Treize femmes et enfants australiens liés à des djihadistes présumés du groupe Etat islamique (EI) s'apprêtent à rentrer en Australie depuis la Syrie, a annoncé le gouvernement mercredi, prévenant que plusieurs seraient arrêtés. Ce groupe composé de quatre femmes et de neuf enfants vivant dans le camp de Roj en Syrie, devrait atterrir dans les aéroports de Sydney et de Melbourne jeudi, ont rapporté les médias locaux.

Le ministre de l'Intérieur Tony Burke a indiqué avoir reçu une alerte mercredi matin au moment où les réservations des billets d'avion ont été faites. «Le gouvernement n'apportera aucune aide à ces personnes», a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse. «Ils ont pris une décision scandaleuse et honteuse. Si une ou plusieurs de ces personnes parviennent à revenir en Australie, et s'ils ont commis des crimes, ils devront s'attendre à subir toute la rigueur de la loi, sans exception.»

La police a indiqué avoir recueilli des preuves en Syrie dans le cadre d'une enquête visant à déterminer si des Australiens avaient commis des infractions au regard de la loi australienne, notamment en se rendant dans une zone interdite et en se livrant à la traite d'esclaves. «Certains individus vont être arrêtés et inculpés», a déclaré Krissy Barrett, responsable de la police fédérale australienne, lors d'une conférence de presse.