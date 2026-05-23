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Coopération avec la Turquie
Dix Turcs membres présumés de l'EI ont été arrêtés en Syrie

Dix Turcs soupçonnés d'appartenir à l'Etat islamique ont été arrêtés en Syrie lors d'une opération turco-syrienne. Neuf suspects, visés par des notices Interpol, ont été transférés en Turquie, selon les médias officiels.
Publié: il y a 51 minutes
Dix Turcs soupçonnés d'appartenir à l'Etat islamique ont été arrêtés en Syrie. (Image d'illustration)
Photo: keystone-sda.ch
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AFP Agence France-Presse

Dix Turcs membres présumés du groupe jihadiste Etat islamique (EI) ont été appréhendés en Syrie lors d'une opération conjointe des services de renseignement turc et syrien, ont rapporté samedi les médias officiels turcs.

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Selon l'agence de presse Anadolu et la chaîne de télévision étatique TRT, neuf de ces dix suspects visés par des notices rouges d'Interpol ont été conduits en Turquie. L'un d'eux est soupçonné d'être lié aux auteurs d'un attentat perpétré devant la gare d'Ankara fin 2015 qui avait fait plus de 100 morts.

Deux autres sont accusés d'avoir planifié ou participé à des attaques contre des soldats turcs déployés dans le nord de la Syrie. Les dix suspects avaient rejoint le groupe EI en Syrie entre 2014 et 2017, selon les médias officiels turcs qui n'ont pas précisé où et quand ils ont été arrêtés.


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