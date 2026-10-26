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Annonce d'Elon Musk
SpaceX lève 40 milliards de dollars pour ses puces IA

Elon Musk affirme que SpaceX a levé 40 milliards de dollars de dette pour acheter des processeurs graphiques destinés à l’IA, livrables début 2027. Les conditions du financement n’ont pas été précisées.
Publié: il y a 6 minutes
Elon Musk affirme que SpaceX a levé 40 milliards de dollars de dette pour acheter des processeurs graphiques destinés à l’IA, livrables début 2027.
Photo: imago/Sipa USA
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AFP Agence France-Presse

Le milliardaire américain Elon Musk a annoncé dimanche sur son réseau social X que le groupe aérospatial SpaceX a levé 40 milliards de dollars de dette afin de financer l'achat de nouvelles puces pour intelligence artificielle (IA).

«Il s'agit principalement d'une dette remboursable pour les achats de GPU (des processeurs graphiques, privilégiés pour l'IA) qui arriveront au premier et deuxième trimestre», a répondu Elon Musk dans un échange avec un investisseur.

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Il n'a en revanche pas précisé l'échéance ni le taux appliqué à cette tranche de financement. SpaceX avait annoncé lors de la présentation de ses résultats, mardi, son intention d'investir entre 35 et 40 milliards de dollars au dernier trimestre de cette année, soit le double du troisième.

Mais cette tranche de financement est donc prévue pour le début de l'année 2027, ce qui pointe vers la volonté du groupe de poursuivre sur ce niveau d'investissement.

Une nouvelle source de revenus

Le groupe aérospatial, qui a fusionné en début d'année avec xAI, est devenu un acteur majeur de l'IA et a réalisé son premier bénéfice net durant le troisième trimestre, principalement grâce à la mise en location de ses centres de données.

Au printemps, SpaceX a en effet décidé, à la surprise générale, de louer une partie de ces nouvelles capacités à des clients extérieurs, en particulier Anthropic.

C'est cette nouvelle source de revenus qui a dopé les résultats de l'entreprise de Starbase (Texas) au troisième trimestre. Elon Musk ambitionne de transformer encore davantage SpaceX en conglomérat en absorbant l'autre grande entreprise qu'il dirige, le constructeur automobile Tesla.

SpaceX continue dans le même temps à bâtir à marche forcée son infrastructure de «cloud», c'est-à-dire principalement l'agrandissement du gigantesque centre de données Colossus II, à la frontière entre le Mississippi et le Tennessee.

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